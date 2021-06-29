Про новації вступної кампанії 2021 року розповів Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час пресконференції 29 червня. Зокрема мовилось й про умови вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

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Більше категорій можуть подати електронні заяви

МОН розширило перелік категорій вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі.

Подавати електронні заяви зможуть вступники, які планують продовжити навчання після здобуття молодшого спеціаліста (за умови наявності сертифікатів ЗНО),

– заявив Сергій Шкарлет.

Також залишилась можливість надіслати відповідні скановані копії документів, використовуючи кваліфікований електронний підпис вступника.

Обмежена кількість заявок для контрактників

для вступників на контракт діє обмеження – до 30 заяв на контракт включно;

вступники на бюджет зможуть подати максимум 5 заяв, як і минулого року;

вступники, які отримають бюджетні місця за результатами конкурсу, але захочуть, щоб інші їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мають повідомити про це приймальну комісію під час подання оригіналів документів – написати відповідну заяву або поставити позначку в електронному кабінеті. Інакше ці заяви виключать з конкурсу на контракт.

Приватні виші зможуть отримати держзамовлення

Згідно зі змінами, приватні виші мали змогу створити в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відкриті конкурсні пропозиції.

Тобто вперше приватні заклади вищої освіти зможуть отримати державне замовлення на підготовку фахівців, якщо вступники оберуть їх,

– пояснили в МОН.

Вступ на фахову передвищу освіту: терміни

На основі 9 класу

29 червня – 13 липня – прийом документів до закладів фахової передвищої освіти;

додатковий прийом документів заклад освіти визначає своїми правилами, та за умови додаткового зарахування не пізніше 31 серпня;

14 липня – 24 липня – вступні іспити та творчі конкурси;

27 липня не пізніше 12 години – оприлюднення рейтингових списків;

29 липня до 12 години – подання оригіналів документів на місця державного або регіонального замовлення;

31 липня не пізніше 18 години – зарахування вступників за державним або регіональним замовленням;

не пізніше 3 серпня – за кошти фізичних або юридичних осіб;

не пізніше 9 серпня – переведення на вакантні місця держзамовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для вступників на основі 11 класів за денною формою здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

прийом заяв та документів – з 14 липня, а закінчується о 18 годині 26 липня (для вступників на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів) та о 18 годині 2 серпня (для вступників тільки на основі сертифікатів ЗНО);

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 1 до 13 липня включно для вступників, які вступають на державні місця та з 14 липня до 2 серпня – можуть проводити додаткові іспити чи творчі конкурси для вступників за контрактом;

вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 1 до 20 липня включно, співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно;

до 12 години 5 серпня – оприлюднення рейтингових списків;

не пізніше 12 години 14 серпня – зарахування за держзамовленням;

не пізніше 12 години 20 серпня – зарахування за контрактом.

Вступ на бакалавра чи наскрізного магістра: терміни

не пізніше 24 червня – реєстрація для складання вступних іспитів, творчих конкурсів;

з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;

з 1 по 13 липня (бюджет, контракт), 14-23 липня (тільки контракт) – складання вступних іспитів (пільгові категорії), творчих конкурсів;

з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;

до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;

до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня;

17 – 19 липня – співбесіди;

не пізніше 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;

до 18 години 2 серпня – подання оригіналів документів;

9 червня – зарахування на бюджет;

не пізніше 19 серпня – переведення на вакантні місця держзамовлення.

Вступ на магістратуру: терміни

3 червня – завершилась реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;

30 червня – основна сесія єдиного вступного іспиту;

2 липня – основна сесія єдиного фахового вступного випробування;

1 липня – починається реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;

з 15 липня до 18 години 23 липня – стартує прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;

з 19 липня до 30 липня – фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, які вже складали ЄВІ;

не пізніше 2 серпня – рекомендацїії до зарахування за держзамовленням;

до 18 години 7 серпня – подання оригіналів документів;

12 серпня – наказ про зарахування за держзамовленням.

Вступ для абітурієнтів з окупованих територій

обрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна";

особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі (вступ на бюджет в межах квоти-2 триватиме до 20 серпня, на контракт – до 20 вересня);

скласти на базі освітнього центру два іспити ДПА (з української мови та історії України) та один профільний іспит (який встановить виш).

До речі, триває вступна кампанія до закладів професійної освіти. Набір триватиме до 1 вересня, та у МОН можуть його продовжити до 1 листопада.