Вступна кампанія-2022 в умовах війни: альтернатива ЗНО та умови вступу – корисна інфографіка

На тлі російського вторгнення в Україну традиційний формат ЗНО довелося змінити. Цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ).

Деталі пояснила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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Національний мультипредметний тест, на виконання якого відводиться 80 хвилин, включає 3 блоки по двадцять завдань:

з української мови,

математики,

історії України.

Для участі у мультипредметному тестуванні необхідно зареєструватись до 19 квітня.



Основні відомості про НМТ / Фото з телеграму каналу "Рада"

Варто зазначити, що НМТ можна складати як в Україні, так і в країнах Східної Європи. Подати необхідні документи, пройти співбесіду, творчий конкурс та професійне випробування можна дистанційно.



Які документи знадобляться для вступу / Фото з телеграму каналу "Рада"

Додамо, що механізм вступу такий самий, як і в минулих роках. Головна відмінність – тепер сертифікатів про проходження ЗНО буде не 4, а 1. Також абітурієнтам для вступу слід подавати мотиваційний лист.



Особливості вступної кампанії у 2022 році / Фото з телеграму каналу "Рада"

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