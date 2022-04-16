Деталі пояснила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.
Важливо Якою буде вступна кампанія під час війни: у МОН відповіли на головні питання
Національний мультипредметний тест, на виконання якого відводиться 80 хвилин, включає 3 блоки по двадцять завдань:
- з української мови,
- математики,
- історії України.
Для участі у мультипредметному тестуванні необхідно зареєструватись до 19 квітня.
Основні відомості про НМТ / Фото з телеграму каналу "Рада"
Варто зазначити, що НМТ можна складати як в Україні, так і в країнах Східної Європи. Подати необхідні документи, пройти співбесіду, творчий конкурс та професійне випробування можна дистанційно.
Які документи знадобляться для вступу / Фото з телеграму каналу "Рада"
Додамо, що механізм вступу такий самий, як і в минулих роках. Головна відмінність – тепер сертифікатів про проходження ЗНО буде не 4, а 1. Також абітурієнтам для вступу слід подавати мотиваційний лист.
Особливості вступної кампанії у 2022 році / Фото з телеграму каналу "Рада"
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