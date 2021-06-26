Для консультацій та виявлення порушень: Міносвіти запускає гарячу лінію – контакти

26 червня 2021 , 12:33
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Джерело:

МОН

Вже від вівторка, 29 червня, розпочне свою роботу гаряча лінія Міністерства освіти і науки. У неї буде декілька функцій.

Працюватиме гаряча лінія "Вступна кампанія 2021" до 13 серпня. Також відбуватиметься особистий прийом громадян.

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Робота гарячої лінії

Загалом, така служба потрібна для:

  1. консультування з питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти;
  2. оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року.

Графік роботи та контакти

  • Зв'язатися можна за безкоштовним телефоном 0 (800) 50 4570 з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у п'ятницю до 16:00; вихідний у суботу та неділю.
  • У зазначені терміни прийом та оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися за електронною поштою vstup2021@mon.gov.ua.
  • Особистий прийом громадян за адресою: місто Київ, бульвар Шевченка, 16, кабінет 401.
  • Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.


Контакти гарячої лінії / ​Фото МОН

Зв'язок для тимчасово окупованих територій

  • Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Криму та Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п'ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0 800 504 425.
  • Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв'язку Viber, Whatsapp чи Telegram за телефоном +38 098 079 69 73;
  • Для людей з порушеннями слуху ці ж соцмережі за номером +38 095 200 85 73.
  • Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами (044) 481 47 66, (044) 481 47 67.
Нагадаємо. Прийом документів на вступ у виші розпочнеться з 14 липня. Напередодні вступної кампанії Міністерство освіти та науки та ДП "Інфоресурс" запускає серію відеороз'яснень щодо вступу в заклади вищої освіти.
Автор: Аліна Оліховська