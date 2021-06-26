Працюватиме гаряча лінія "Вступна кампанія 2021" до 13 серпня. Також відбуватиметься особистий прийом громадян.
Увага Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії та біології
Робота гарячої лінії
Загалом, така служба потрібна для:
- консультування з питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти;
- оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року.
Графік роботи та контакти
- Зв'язатися можна за безкоштовним телефоном 0 (800) 50 4570 з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у п'ятницю до 16:00; вихідний у суботу та неділю.
- У зазначені терміни прийом та оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися за електронною поштою vstup2021@mon.gov.ua.
- Особистий прийом громадян за адресою: місто Київ, бульвар Шевченка, 16, кабінет 401.
- Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.
Контакти гарячої лінії / Фото МОН
Зв'язок для тимчасово окупованих територій
- Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Криму та Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п'ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0 800 504 425.
- Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв'язку Viber, Whatsapp чи Telegram за телефоном +38 098 079 69 73;
- Для людей з порушеннями слуху ці ж соцмережі за номером +38 095 200 85 73.
- Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами (044) 481 47 66, (044) 481 47 67.