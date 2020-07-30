Уже з 1 серпня вступники до вишів зможуть реєструвати свої електронні кабінети. Також цього року вступникам слід очікувати на чималу кількість нововведень.

Про це на брифінгу повідомив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, повідомляє пресслужба МОН.

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Абітурієнти матимуть можливість подавати свої заяви з 13 до 22 серпня 2020 року. Вступники зможуть зареєструвати свій електронний кабінет протягом усього періоду подання заявок. Почнеться реєстрація електронних кабінетів 1 серпня о 10:00.

Як створити електронний кабінет: покрокова інструкція

Для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти за посиланням.

На цій сторінці є два окремі кабінети:

Вступ із сертифікатом ЗНО.

Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ.

Для реєстрації кабінету потрібно натиснути на опцію "Кабінет вступника".

Для успішної реєстрації вступникові також потрібно заповнити спеціальну форму та ввести туди свої особисті дані:

адреса електронної пошти, що одночасно є і логіном вступника;

дані екзаменаційного листка;

дані свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

Після успішної реєстрації на електронну пошту абітурієнта буде надіслано листа для активації особистого кабінету. У разі успішного виконання вказаних у листі рекомендацій, абітуєнт зможе активувати свій кабінет.

Як зареєструвати електронний кабінет для вступу: дивіться відеоінструкцію

Новації цьогорічної вступної кампанії

Електронні заяви

Нововведенням вступної кампанії-2020 є те, що електронні заяви у виші можуть подавати:

бакалаври, які вступають в магістратуру і склали єдиний вступний іспит;

пільгові категорії абітурієнтів, що мають сертифікат ЗНО 2017-2020 років.

Перед поданням заявки пільговикам потрібно звернутися до вишу з відповідними підтверджуючими документами. Тоді їх внесуть до "Реєстру осіб із спеціальними умовами".

Квоти абітурієнтам з окупованих територій

У всіх закладах вищої освіти створять освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", навіть у тих, що не підпорядковані МОН. Ці центри надаватимуть можливість вступникам із непідконтрольних частин України вступати до вишів без здачі ЗНО.

У межах окремої квоти в конкурсному відборі братимуть участь вступники з непідконтрольних регіонів Донецької та Луганської області. Абітурієнти матимуть можливість подавати до 5 заяв та брати участь у конкурсі на бюджетні місця. До цього окрему квоту мали лише вступники із Криму.

Вступники з тимчасово окупованого Донбасу подаватимуть документи на бюджет на бакалаврат (а також магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку) у 2 етапи:

основний – до 20 серпня;

завершальний – до 23 жовтня.

Абітурієнтам, що замість ЗНО складають вступні іспити

Абітурієнти, що вступають на бюджет та замість ЗНО складають вступні іспити або творчі конкурси, вже повинні зареєструватися у вишах задля проходження вступних іспитів. Вони повинні відбутися з 1 по 12 серпня.

Для абітурієнтів, що вступають на контрактну форму, можуть встановити додаткові терміни проведення вступних іспитів та творчих конкурсів з 13 до 22 серпня.