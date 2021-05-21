Вступ у виші: як з роками змінювалася кількість абітурієнтів та обсяги державних місць

Щорічна вступна кампанія стає головною темою в інформаційному просторі влітку. Так, цього року вже з 1 липня вступники зможуть створювати електронний кабінет і завантажувати туди документи, а з 14 липня – подавати їх до вишу.

І лише 9 серпня абітурієнтів зарахують до лав студентів. Але як з роками змінюється кількість вступників та обсяг державного замовлення у вишах – читайте нижче.

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Як з роками змінювалася кількість абітурієнтів та обсяги місць

2006-2007 роки

Тоді 485 тисяч учнів закінчили школи, однак університети, інститути та академії зарахували на навчання аж понад 507 тисяч осіб. А все через те, що багато абітурієнтів подавали документи, закінчивши школу раніше.

В той час держава забезпечувала аж 141,9 тисяч бюджетних місць на бакалаврат та 5,9 тисяч – для спеціалістів і 0,3 тисячі – для магістрів. Ця вступна кампанія була найбільшою.

2008-2009 роки

Загальна кількість вступників сягала 425,2 тисяч абітурієнтів. А в ці роки держава профінансувала найбільшу кількість бакалаврського замовлення – 146,1 тисячу.

2014 рік

З початком російської агресії на сході України кількість вступників почала помітно скорочуватись. Так, у 2014 році 291,6 тисяч абітурієнтів було зараховано у виші, а 247 тисячі осіб у тому році закінчили школу.

Держава зі зменшенням кількості вступників скорочувала і кількість державного замовлення:

2014/15 роки – 119,3 тисячі бюджетних місць на бакалаврат;

2015/16 роки – 97 тисяч бюджетних місць на бакалаврат;

2016/17 роки – 90,8 тисячі бюджетних місць на бакалаврат;

2017/18 роки – 82,7 тисячі бюджетних місць на бакалаврат;

2018/19 роки – 78,9 тисячі бюджетних місць на бакалаврат

2019/20 роки – 79,9 тисячі бюджетних місць на бакалаврат;

2020/21 роки – 84,6 тисячі бюджетних місць на бакалаврат.

Водночас минулого року МОН виділило рекордну кількість бюджетних місць на магістратуру – 6 тисяч. Тож, у 2020 році спостерігалося збільшення кількості вступників.



Як з роками змінювалася кількість абітурієнтів у вишах / Інфографіка "Слово і діло"

Вже на шостий рік війни держава налагодила спрощений вступ для внутрішньо переміщених осіб, тож ще 277,1 тисячі абітурієнтів змогли подати документи до вишів.

До слова, у МОН розповіли, що до початку збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях навчалися понад 124 тисячі студентів. Проте їм довелося перевестися.

Також через війну на Донбасі в Донецькій області пошкодили щонайменше 93 заклади освіти, у Луганській області – 26 закладів.