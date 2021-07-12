В Україні скоротять кількість вишів: чому та яких фахівців шукають роботодавці

Випускники зараз вирішують, в які виші будуть подавати документи. А вже через кілька років цей вибір стане легшим, бо Світовий банк виділить Україні 200 мільйонів доларів, щоб скоротити кількість наших університетів.

Чому в Україні хочуть скоротити кількість вишів

Все для того, щоб якість цих університетів стала кращою. Зокрема, проведуть аудит, який і показе, хто найслабший і кого будуть оптимізувати.

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Світовий банк прийняв таке рішення через те, що в Україні не співпадають бажання випускників та роботодавців.

Так, абітурієнти вперто продовжують обирати гуманітарні науки, а компанії шикуються в чергу за дефіцитними випускниками-технарями.

Також цього року небагато випускників склали ЗНО на високі бали. А третина одинадцятикласників взагалі завалила ЗНО з математики.

Вступники обирають "не ті" спеціальності

Цікаво! У 2021 році 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з тестувань, 27 учасників – отримали 200 балів з двох тестів, а один учасник отримав 200 балів з усіх трьох іспитів.

Експерти кажуть, що головна проблема через різницю у бажанні абітурієнтів і роботодавців – відсутність профорієнтації. Адже українські випускники не можуть "помацати" професію. За словами експертів, у нас немає екскурсій на підприємства, стажування для учнів, працевлаштування з 14 – 16 років.

Відповідно наші діти мають якесь космічне уявлення про ринок праці. За них часто обирають батьки. Ми маємо велику кількість дипломованих фахівців, бо наше упередження, що якщо дитина не отримала диплом про вищу освіту, з нею щось не так,

– додають фахівці.

Окрім того, батьки також виступають проти дефіцитних та високооплачуваних робітничих спеціальностей.

Наприклад, на сьогодні молодий юрист отримує зарплату 6 – 8 тисяч гривень, а спеціаліст технічної професії – на старті має 15 тисяч гривень, і вже за два роки він може вирости до 45 тисяч гривень.



В Україні потребують ІТ-фахівців / Фото quickbase.com

І в результаті, ми маємо "хронічний перебір юристів та менеджерів". Так, у 2020 році абітурієнти подали найбільше заяв на правові спеціальності. На другому місці – менеджмент, потім філологія і комп’ютерні науки.

Яких фахівців шукають роботодавці

Вперше за останні роки у 5-ку спеціальностей за кількістю поданих заяв увійшла вчительська спеціальність – "Середня освіта". Але роботодавці хочуть геть іншого.

У нас шалений попит з боку роботодавців на фахівців з програмної інженерії, комп’ютерних наук і кібербезпеки. Часто студент, який випускається тільки з університету, може отримувати 2 – 3 тисячі доларів,

– говорить ректор КПІ.

Водночас у КНУ ім. Т. Шевченка запевняють, що шалений попит з-за кордону зараз і на студентів-третьокурсників з напрямку біології та хімії. Так, хороший хімік-аналітик має зарплату у 25 – 30 тисяч гривень зі старту.

Також на ринку праці не вистачає ІТ-фахівців. Щороку їх потрібно понад 30 тисяч. А виші – випускають половину. Тож, якщо підете вчитися на прикладну механіку, фізику чи математику, то без роботи не залишитеся.

Додамо, що роботодавці шукають також інженерів-технологів, металургів, хіміків, фармацевтів, і у дефіциті зараз і медики.

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В Асоціації роботодавців кажуть, що випускники сьогодні вибирають не ту професію, яка потрібна ринку праці, а ту, яка найлегша для вступу. "Батьки для себе повинні зрозуміти, що вони хочуть: диплом чи кар'єрний успіх для дитини", – додають експерти.

Який університет обрати

Якщо не можете визначитися зі спеціальністю, то для початку важливо обрати якісний університет.

Наразі в Україні понад тисяча двісті закладів вищої освіти. Щоб обрати найкращий для себе – перегляньте університетські рейтинги.

Так, у лідерах залишаються Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київська політехніка, Львівський національний університет ім. І. Франка, Харківський виш ім. В. Каразіна та Києво-Могилянська академія.



Десятка найкращих вишів в Україні 2021 / Інфографіка 24 каналу

У МОН запевняють, що зараз вони фінансують на одного студента-бюджетника суму у розмірі близько 2 тисяч доларів на рік. "В той же час як в світі ця сума складає десятки, а місцями і сотні тисяч доларів! Ось і вся різниця!", – кажуть у відомстві.

Експерти ж вважають, що попри це, їхати навчатися за кордон, особливо на перших курсах, не варто. Оптимальний варіант – бакалаврат в Україні, а потім іноземна магістратура.

До слова, у абітурієнтів 2021 року є ще 2 дні перед остаточним вибором. Адже вже 14 липня розпочинається прийом заяв та документів у вишах.

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