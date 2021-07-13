Вступ після 9 класу: завершується прийом заяв до коледжів у 2021 році
Джерело:Міністерство освіти і науки
Для абітурієнтів, які вступають після 9 класу, завершується прийом заяв. Тож, 13 липня (до 18:00) – останній день, коли можна вступити до коледжу.
Проте додатковий прийом документів для навчання у коледжі на контракті визначається у самих коледжах за умови додаткового зарахування до 31 серпня.
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Конкурсний відбір на навчання у коледжі після 9 класу здійснюється за результатами вступних випробувань, що відбуваються у формі іспитів, творчих конкурсів або співбесіди.
Так, вже з 14 до 24 липня для вступників будуть проводити іспити, творчі конкурси та співбесіди. Додамо, що творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.
Коли стане відомо, хто вступив до коледжу? Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала дітей. Їх оприлюднять до 27 липня (до 12:00).Як розрахувати конкурсний бал вступника? Конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою: КБ = П1 + П2 + А + ОУ, де
П1 – оцінка вступного іспиту з української мови;
П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;
А – середній бал документа про закінчення середньої освіти, переведений в шкалу від 100 до 200 балів;
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу при вступу до нього (оцінюється за шкалою від 0 до 50 балів).
Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100 – 200 балів.
Додамо, що остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти.
Вступники, яких зарахують до коледжу, мають подати оригінали документів до 29 липня (до 12:00). Остаточне зарахування відбудеться до 31 серпня (18:00).
Вступ до коледжів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу
До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартує 1 липня. З цього дня всі абітурієнти можуть зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.