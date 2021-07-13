Проте додатковий прийом документів для навчання у коледжі на контракті визначається у самих коледжах за умови додаткового зарахування до 31 серпня.

До теми Без ЗНО: хто може вступити до вишів на підставі співбесіди

Конкурсний відбір на навчання у коледжі після 9 класу здійснюється за результатами вступних випробувань, що відбуваються у формі іспитів, творчих конкурсів або співбесіди.

Так, вже з 14 до 24 липня для вступників будуть проводити іспити, творчі конкурси та співбесіди. Додамо, що творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.

Коли стане відомо, хто вступив до коледжу? Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала дітей. Їх оприлюднять до 27 липня (до 12:00).

Як розрахувати конкурсний бал вступника? Конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою: КБ = П1 + П2 + А + ОУ, де

П1 – оцінка вступного іспиту з української мови;

П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;

А – середній бал документа про закінчення середньої освіти, переведений в шкалу від 100 до 200 балів;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу при вступу до нього (оцінюється за шкалою від 0 до 50 балів).



Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100 – 200 балів.

Додамо, що остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти.

Вступники, яких зарахують до коледжу, мають подати оригінали документів до 29 липня (до 12:00). Остаточне зарахування відбудеться до 31 серпня (18:00).



Вступ до коледжів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартує 1 липня. З цього дня всі абітурієнти можуть зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.