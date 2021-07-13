Проте додатковий прийом документів для навчання у коледжі на контракті визначається у самих коледжах за умови додаткового зарахування до 31 серпня.
До теми Без ЗНО: хто може вступити до вишів на підставі співбесіди
Конкурсний відбір на навчання у коледжі після 9 класу здійснюється за результатами вступних випробувань, що відбуваються у формі іспитів, творчих конкурсів або співбесіди.
Так, вже з 14 до 24 липня для вступників будуть проводити іспити, творчі конкурси та співбесіди. Додамо, що творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.
Коли стане відомо, хто вступив до коледжу? Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала дітей. Їх оприлюднять до 27 липня (до 12:00).
Додамо, що остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти.
Вступники, яких зарахують до коледжу, мають подати оригінали документів до 29 липня (до 12:00). Остаточне зарахування відбудеться до 31 серпня (18:00).
Вступ до коледжів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу
До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартує 1 липня. З цього дня всі абітурієнти можуть зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.