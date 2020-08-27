24 канал підготував для вас найцікавіші та найважливіші події, які відбулися цього тижня – з 24 по 28 серпня 2020 року – у сфері української освіти.

Вступ абітурієнтів на бюджет

27 серпня стало відомо, хто з вступників пройшов на бюджет до вищого навчального закладу.

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Де можна побачити, чи пройшов вступник на бюджет? У електронних кабінетах абітурієнтів навпроти тієї заяви, за якою вони пройшли на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".

Після цього абітурієнти мають подати оригінали документів до вишів до 18 години 31 серпня. Які документи потрібно подати:

копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото розміром 3Х4;

заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені правилами прийому у конкретному закладі.

Зазначимо, що основний етап вступної кампанії, коли абітурієнти подавали електронні заяви на вступ до вишів, тривав з 13 по 22 серпня. Так, було зареєстровано понад 1 мільйон е-заяв на бакалавра та магістра.

Які спеціальності та виші стали найпопулярнішими? Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Також, у десятку за кількістю поданих заяв увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".

Натомість серед вишів рейтинг очолила трійка популярних університетів – Київський національний університет ім. Шевченка (подали 56 тисяч 336 заяв), Київський політехнічний інститут ім. Сікорського (подали 46 тисяч 714 заяв) та Львівський національний університет ім. Франка (подали 46 тисяч 268 заяв).



Найпопулярніші виші 2020 / Інфографіка 24 каналу

Нові правила навчання в школі

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в школах.

Нові правила навчання в школі:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи респіратора;

в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках. Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Як працюватимуть шкільні їдальні з 1 вересня

З нового навчального року в шкільних їдальнях буде заборонено організовувати харчування дітей за принципом "шведського столу". Зокрема, між столами обов'язково повинна бути соціальна дистанція (бути не менше півтора метра). За одним столом можуть сидіти не більше 4-ьох учнів одночасно.

Всі працівники їдалень повинні працювати в захисних масках і одноразових рукавичках. А касири та інші працівники їдалень, які видають страви, зобов'язані використовувати захисні окуляри або щитки.

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Рекомендують, щоб адміністрація школи склала розклад харчування для різних класів, щоб не було скупчення у приміщенні.

Чи будуть закривати школу, якщо вчитель заразиться коронавірусом?

У КМДА розповіли, як мають реагувати заклади освіти, якщо коронавірусом заразиться хтось із вчителів.

Так, людина повинна спочатку самоізолюватися. Потім будуть встановлюватися контакти і директор буде приймати рішення. Залежно від ситуації, можуть закрити школу, один клас відправити на самоізоляцію або лише вчителя. Щодо закриття навчальних закладів рішення прийматимуть санітарні лікарі.

Які школи можуть не відкритися 1 вересня

24 серпня і до 6 вересня 14 міст та районів перебуватимуть у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. І, згідно з рекомендаціями МОЗ, там заборонено відвідувати заклади освіти та проводити масові заходи. Проте офіційного рішення від МОН не оприлюднено.

Які міста потрапили до червоної зони:

місто Коломия Івано-Франківської області;

Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог на Рівненщині;

Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

Зазначимо, що у Чернівцях спочатку заявили про те, що навчання в школах почнеться дистанційно, а відкриють заклади освіти з 7 вересня. Проте згодом стало відомо, що там все одно дозволили роботу дитячих садочків та шкіл за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Натомість у Коломиї Івано-Франківської області, яке теж увійшло до "червоної" зони, планують розпочати навчання у школах з 7 вересня у звичному режимі.

Лінійки на 1 вересня в школах

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки рекомендує утриматися від масових святкувань.

Проте голова Держпродспоживслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, якщо школа знаходиться у "зеленій" або "жовтій" зонах, і з дотриманням всіх норм та правил: носити маски, користуватися антисептиками і дотримуватися безпечної дистанції.



Правила роботи освітніх закладів / Інфографіка 24 каналу

До того ж, в такому випадку лінійку потрібно проводити на окремій території, де кожна людина матиме площу в п'ять квадратних метрів.

Додамо, що у КМДА запевнили, що лінійки будуть проводити у Києві. Там планують традиційно влаштувати свято першого дзвоника. У відомстві запевнили, що вже всі столичні школи готові до початку навчального року. Натомість у Львові святкових лінійок цього року не проводитимуть.

А заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила школам креативно підходити до святкування першого дзвоника та обирати індивідуальний формат проведення 1 вересня. До прикладу, це може бути святкування в межах класу.