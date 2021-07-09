На урядовому порталі опублікували постанову щодо реалізації запуску е-системи для іноземних студентів.

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У ній йдеться про те, що 1 серпня почнуть запуск Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до вишів. Перший крок – підключення електронних кабінетів вишів до Єдиної системи.

Як вимав взяти участь у наборі іноземців

Тому до початку серпня заклади вищої освіти мають надати держпідприємству "Український державний центр міжнародної освіти" всі необхідні документи:

  • заповнений договір з ДП у двох примірниках;
  • підтвердні документи про наявність у вишу ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку;
  • лист про призначення відповідального оператора Єдиної системи в закладах вищої освіти, який є співробітником вишу (що підтверджується наказом на призначення).

За результатами підключення закладів вищої освіти до Єдиної системи іноземні вступники матимуть можливість реєстрації та подачі заяв на обрані освітні програми,
– додали у МОН.

Ще наприкінці квітня стало відомо, що в Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші.

Які функції буде мати е-платформа:

  • Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання.
  • Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця.
  • Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет, щоб подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу та отримати електронне запрошення на навчання.
  • Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзду через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба).
  • Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи). Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.

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До слова, станом на 1 січня 2021 року кількість іноземних студентів складає понад 76 тисяч осіб. Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%.

Які виші обирають іноземні студенти? За даними МОН, у трійці найпопулярніших вишів, де навчаються іноземці:

  • Харківський університет імені В. Каразіна
  • Харківський медуніверситет,
  • медичний університет імені Богомольця у Києві.