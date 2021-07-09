На урядовому порталі опублікували постанову щодо реалізації запуску е-системи для іноземних студентів.

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У ній йдеться про те, що 1 серпня почнуть запуск Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до вишів. Перший крок – підключення електронних кабінетів вишів до Єдиної системи.

Як вимав взяти участь у наборі іноземців

Тому до початку серпня заклади вищої освіти мають надати держпідприємству "Український державний центр міжнародної освіти" всі необхідні документи:

заповнений договір з ДП у двох примірниках;

підтвердні документи про наявність у вишу ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку;

лист про призначення відповідального оператора Єдиної системи в закладах вищої освіти, який є співробітником вишу (що підтверджується наказом на призначення).

За результатами підключення закладів вищої освіти до Єдиної системи іноземні вступники матимуть можливість реєстрації та подачі заяв на обрані освітні програми,

– додали у МОН.

Ще наприкінці квітня стало відомо, що в Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші.

Які функції буде мати е-платформа:

Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання.

Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця.

Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет, щоб подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу та отримати електронне запрошення на навчання.

Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзду через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба).

Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи). Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.

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До слова, станом на 1 січня 2021 року кількість іноземних студентів складає понад 76 тисяч осіб. Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%.

Які виші обирають іноземні студенти? За даними МОН, у трійці найпопулярніших вишів, де навчаються іноземці: