Вступ до вишів: завершується прийом оригіналів документів від абітурієнтів

Прийом оригіналів документів абітурієнтів завершується 2 серпня о 18:00. Тож, вступники на бакалаврат та наскрізного магістра мають встигнути подати документи. В іншому випадку вони не отримують бюджетне місце цього року.

Зазначимо, що цього року оригінали можна подати кількома способами: привезти їх особисто до приймальної комісії або ж надіслати поштою – звичайною з обов’язковим описом вкладень або електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника.

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Якщо абітурієнт подаватиме документи в електронному вигляді, то укладання договору про навчання між вишем та вступником (за участі його батьків) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Що далі

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня. Вступники, які претендують на переведення, мають подати підтверджуючі документи до 11 серпня.

До слова, у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Вступники на бакалаврат найбільше обирають такі спеціальності: філологія, право, комп’ютерні науки та менеджмент.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів: