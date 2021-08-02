Вступ до вишів: завершується прийом оригіналів документів від абітурієнтів
Джерело:24 канал
Прийом оригіналів документів абітурієнтів завершується 2 серпня о 18:00. Тож, вступники на бакалаврат та наскрізного магістра мають встигнути подати документи. В іншому випадку вони не отримують бюджетне місце цього року.
Зазначимо, що цього року оригінали можна подати кількома способами: привезти їх особисто до приймальної комісії або ж надіслати поштою – звичайною з обов’язковим описом вкладень або електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника.
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Якщо абітурієнт подаватиме документи в електронному вигляді, то укладання договору про навчання між вишем та вступником (за участі його батьків) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.
Що далі
Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня. Вступники, які претендують на переведення, мають подати підтверджуючі документи до 11 серпня.
До слова, у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Вступники на бакалаврат найбільше обирають такі спеціальності: філологія, право, комп’ютерні науки та менеджмент.
10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
- НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
- Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
- Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
- Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
- Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.