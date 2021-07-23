Вступна кампанія до профтехів розпочалась у червні, коли школярі почали отримувати свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту.

До теми Вступ-2021: завершується прийом заяв до вишів – що треба знати абітурієнтам

Оскільки профтехи мають певну автономію у визначенні тривалості вступної кампанії, кожен заклад самостійно визначав графік та критерії прийому абітурієнтів.

Зараз ми маємо більш успішний набір до закладів освіти порівняно з минулим роком. Приміром, у цей самий період торік ми мали лише 33% заяв від очікуваної кількості. Зараз цей показник вище на 11%,

– зазначив заступник міністра освіти Ігор Гарбарук.

Де потребують фахівців? Найбільший запит на кваліфікованих робітників є на Дніпропетровщині, Львівщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Саме ці області мають найбільші обсяги та бюджети на підготовку учнів у профтехах.

Куди найбільше заяв подають вступники

Найбільше заяв для зарахування за регіональним замовленням подали вступники до таких регіонів:

м. Київ (2 тисячі 976 заяв, 62% від запланованої кількості);

Вінниччина (2 тисячі 396 заяв, 49%);

Запоріжжя (2 тисячі 480 заяв, 49%);

Харківщина (2 тисячі 657 заяв, 48%);

Львівщина (2 тисячі 837 заяв, 31%).

Найбільше заяв на вступ за державним замовленням подали в таких регіонах:

Запоріжжя (790 заяв, 100% від запланованої кількості)

Одещина (457 заяв, 82%);

Донеччина (551 заява, 58%);

Полтавщина (362 заяви, 51%);

Дніпропетровщина (538 заяв; 43%).

До слова, вступники на бакалаврат вже подали понад мільйон заяв. Окрім того, у 2021 році кількість випускників шкіл на 4,8% більше, ніж у 2020.

Так, на бакалаврат такі спеціальності найпопулярніші у 2021: