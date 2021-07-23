Вступна кампанія до профтехів розпочалась у червні, коли школярі почали отримувати свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту.
До теми Вступ-2021: завершується прийом заяв до вишів – що треба знати абітурієнтам
Оскільки профтехи мають певну автономію у визначенні тривалості вступної кампанії, кожен заклад самостійно визначав графік та критерії прийому абітурієнтів.
Зараз ми маємо більш успішний набір до закладів освіти порівняно з минулим роком. Приміром, у цей самий період торік ми мали лише 33% заяв від очікуваної кількості. Зараз цей показник вище на 11%,
– зазначив заступник міністра освіти Ігор Гарбарук.
Де потребують фахівців? Найбільший запит на кваліфікованих робітників є на Дніпропетровщині, Львівщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Саме ці області мають найбільші обсяги та бюджети на підготовку учнів у профтехах.
Куди найбільше заяв подають вступники
Найбільше заяв для зарахування за регіональним замовленням подали вступники до таких регіонів:
- м. Київ (2 тисячі 976 заяв, 62% від запланованої кількості);
- Вінниччина (2 тисячі 396 заяв, 49%);
- Запоріжжя (2 тисячі 480 заяв, 49%);
- Харківщина (2 тисячі 657 заяв, 48%);
- Львівщина (2 тисячі 837 заяв, 31%).
Найбільше заяв на вступ за державним замовленням подали в таких регіонах:
- Запоріжжя (790 заяв, 100% від запланованої кількості)
- Одещина (457 заяв, 82%);
- Донеччина (551 заява, 58%);
- Полтавщина (362 заяви, 51%);
- Дніпропетровщина (538 заяв; 43%).
До слова, вступники на бакалаврат вже подали понад мільйон заяв. Окрім того, у 2021 році кількість випускників шкіл на 4,8% більше, ніж у 2020.
Так, на бакалаврат такі спеціальності найпопулярніші у 2021:
- Філологія – 59 202;
- Право – 58 824;
- Менеджмент – 49 929;
- Комп'ютерні науки – 47 172;
- Середня освіта – 34 993;
- Журналістика – 34 726;
- Інженерія програмного забезпечення – 33 676;
- Психологія – 31 362;
- Маркетинг – 28 847;
- Економіка – 28 128.