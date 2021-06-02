Зокрема, випускники мають право на першочергове зарахування до коледжів на бюджет за квотою-4.

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Йдеться про укладання договору з вступниками про відпрацювання. Тобто їм доведеться одразу після закінчення навчання працювати щонайменше три роки в сільській місцевості або селищах міського типу.

На які спеціальності поширюється право першочергового зарахування

Право першочергового зарахування поширюється на спеціальності галузей "Охорона здоров’я", "Культура і мистецтво" та "Освіта / Педагогіка". Зокрема:

221 "Стоматологія";

222 "Медицина";

223 "Медсестринство";

224 "Технології медичної діагностики та лікування";

226 "Фармація, промислова фармація";

227 "Фізична терапія, ерготерапія";

228 "Педіатрія";

023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація";

024 "Хореографія";

025 "Музичне мистецтво";

026 "Сценічне мистецтво";

012 "Дошкільна освіта";

013 "Початкова освіта";

014 "Середня освіта (за предметними спеціальностями)";

015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)";

016 "Спеціальна освіта";

017 "Фізична культура і спорт".

Особливості зарахування таких вступників

Для реалізації права на першочергове зарахування вступники мають подати документи лише в паперовій формі незалежно від рівня освіти.

Окрім того, для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Образотворче, музичне, сценічне та декоративне мистецтво, реставрація", "Хореографія", "Середня освіта", "Фізична культура" потрібно пройти творчий конкурс.



Творчий конкурс для вступу до коледжу / Фото iino.knuba.edu.ua

Право на першочергове зарахування враховують під час розрахунку конкурсного бала. Якщо абітурієнт має право на першочергове зарахування, його конкурсний бал множать на коефіцієнт 1,05.

У рейтинговому списку вступники, які мають право на першочергове зарахування, розташовуються після вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди чи за квотами.

Як укладають угоду про відпрацювання

Якщо є потреба у фахівцях із освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або смт облдержадміністрації щороку оголошує конкурси на укладення угод.

Конкурси проводять структурні підрозділи ОДА з урахуванням таких позицій:

конкурс проводять серед осіб із базовою середньою або повною загальною середньою освітою чи випускників шкіл поточного року, а переможцям конкурсу надають право першочергового зарахування на бюджет,

також конкурс проводять і серед осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра і планують продовжити навчання,

перевагу під час проведення конкурсу надають тим вступникам, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому селі чи смт,

результати конкурсу оголошують організатори не пізніше 30 квітня. Вже за місяць переможці підписують угоду з організаторами конкурсу.

Протягом якого часу угода залишається чинною? Абітерієнт має здобути освіту в коледжі за відповідною спеціальністю і після закінчення навчання укласти з роботодавцем трудовий договір і відпрацювати в нього не менше трьох років.

Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, то зазначену угоду укладають із його батьками або законними представниками. Після досягнення повноліття угоду мають із ним переукласти.

Угода перестає діяти, якщо переможця конкурсу не зараховують до коледжу на бюджет в рік укладання угоди.

Що буде, якщо випускник відмовиться відпрацьовувати

В такому випадку випускник зобов’язаний відшкодувати витрачені кошти на оплату послуг із його підготовки у коледжі.

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Розмір коштів визначають як суму середньої вартості навчання за рахунок загального фонду бюджету одного студента за кожний навчальний рік.

Хто має право на відстрочення відпрацювання

призвані на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань, військову службу за контрактом;

вагітні дівчата;

особи, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);

одинокі матері чи батьки, які мають дитину з інвалідністю.

Хто має право не відпрацьовувати: