Тому напередодні завершення прийому заяв, вступники обов’язково мають перевірити статус своїх заяв в особистому електронному кабінеті.

До теми Рейтинги вступників: які спеціальності та виші найпопулярніші у 2021 році

Зазначимо, що у конкурсному відборі братимуть участь тільки заяви, статус яких є таким:

"Допущено до конкурсу" – для заяв, що подані на бюджет, а в разі неотримання рекомендації також на контракт.

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)" – для заяв виключно на контракт.

Якщо до кінця 24 липня певна заява вступника не матиме такого статусу, то йому треба терміново звернутися до приймальної комісії вишу. Адже це означатиме, що його заяву виш навіть не розглядатиме.

Якими можуть бути статуси е-заяв:

1. Зареєстровано в ЄДЕБО (цей статус підтверджує факт подання е-заяви до обраного вишу).

2. Потребує уточнення вступником (заяву прийнято до розгляду вишем, але її дані потребують уточнення).

3. Скасовано вступником( подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому е-кабінеті).

4. Зареєстровано у закладі освіти (заяву прийнято до розгляду).

5. Допущено до конкурсу (заяву допущено до участі у конкурсі на бюджетну або контрактну форму навчання).

6. Відмовлено закладом освіти (заяву не допущено до участі в конкурсі на підставі рішення приймальної комісії закладу освіти).

7. Скасовано закладом освіти (заяву скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії (у разі виявлення технічних помилок).

8. Рекомендовано до зарахування (вступник пройшов конкурсний відбір і рекомендований до зарахування на бюджет).

9. Включено до наказу (вступника зараховано на навчання до вишу).

10. Скасовано (у зв’язку із зарахуванням на бюджет).

Коли абітурієнти дізнаються, чи вступили до вишу

А вже 28 липня вступники дізнаються, чи пройшли на бюджет. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація, статус зміниться статус на "Рекомендовано до зарахування".

Абітурієнти, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування та подати оригінали документів до 2 серпня (18:00).

Зазначимо, що вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Ті, хто відмовляться від рекомендації або не виконають вимоги до зарахування у визначений термін, не отримають бюджетне місце в 2021 році.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 липня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Усі ці заяви автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

Які спеціальності та виші обирають вступники

Скільки заяв подали абітурієнти до вишів станом 22 липня:

на бакалаврат (після 11 класу) – зареєстровано понад 192 тисячі е-кабінетів та подано більше 982 тисячі заяв;

на магістратуру – зареєстровано майже 60 тисяч е-кабінетів та подано 122 тисячі заяв;

на бакалаврат (після закінчення коледжу чи технікуму) – зареєстровано понад 42 тисячі електронних кабінети та подано 87 тисяч заяв.

Які спеціальності на бакалаврат найпопулярніші у 2021 році:

Філологія – 59 202;

Право – 58 824;

Менеджмент – 49 929;

Комп'ютерні науки – 47 172;

Середня освіта – 34 993;

Журналістика – 34 726;

Інженерія програмного забезпечення – 33 676;

Психологія – 31 362;

Маркетинг – 28 847;

Економіка – 28 128.

Які виші найчастіше обирають вступники:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878. Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038. Національний авіаційний університет – 27 779. Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927. Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377. Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.

Терміни вступної кампанії у 2021 році