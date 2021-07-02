Вступ-2021: скільки абітурієнтів за добу створили е-кабінети для подачі документів до вишів

За першу добу абітурієнти вже створили понад 38 тисяч електронних кабінетів. Скільки днів ще триватиме реєстрація даних та коли можна буде подавати документи для вступу до вишу – читайте у статті.

Міністр освіти Сергій Шкарлет переконує, що незважаючи на суттєве навантаження через масове відвідування у перший день реєстрації, сайт працює у звичному режимі.

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Так, станом на 9 ранку 2 липня вже активовано 38 тисяч 315 кабінетів (сайт запрацював з 9 ранку 1 липня).

Шкарлет наголосив, що цього року розширено перелік категорій вступників, які можуть подавати заяви онлайн.

Так, вступники можуть створити електронний кабінет на основі:

документу про повну загальну середню освіту (випускники школи),

диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра (випускники коледжів та технікумів),

диплома бакалавра, спеціаліста, магістра (випускники вишів).

Як зареєструвати е-кабінет вступника

Вступники у 2021 році подають заяви для вступу до вишів онлайн через електронні кабінети. Реєстрація е-кабінетів розпочалася 1 липня, до нього абітурієнти мають завантажити свої дані.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести свої дані:

одного з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (дані інших сертифікатів треба буде додати в е-кабінетвже після реєстрації);

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестат про закінчення школи) – серію, номер та середній бал додатка.

Увага! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Як відкрити електронний кабінет? Для цього слід вказати адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу). Після цього вам на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету

Зазначимо, що активувати кабінет потрібно впродовж доби. Якщо вступник цього не зробить, то йому доведеться реєструвати кабінет заново.

У МОН кажуть, що електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 вересня, але зареєструвати кабінет та завантажити необхідні документи потрібно до 14 липня.

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