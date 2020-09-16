Міністерство освіти і науки розробило проєкт умов прийому, який може змінити деякі пункти щодо вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти в 2021 році.

Проєкт документу оприлюднений на сайті МОН. Він пропонує кілька новацій, які після затвердження будуть застосовані при зарахуванні вступників до вишів у 2021 році.

Цікаво Вартість навчання на контракті у 2021 році може зрости, – Шкарлет

Умови прийому абітурієнтів до вишів у 2021 році

Наступного року подавати заяви через електронні кабінети зможуть усі категорії вступників, у тому числі й на основі молодшого спеціаліста, які мають хоча б один сертифікат ЗНО.

У МОН планують запровадити можливість виконання вимог до зарахування (зокрема, подати оригінали документів) через електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису вступника.

Щоб підтримати регіональні заклади вищої освіти МОН пропонує збільшити вагу регіонального коефіцієнта до 1,03 та до 1,05 для спеціальностей з особливою підтримкою.

Окрім того, заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%.

Також планується, що заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключати із конкурсу на всі інші пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більше як в одному закладі освіті тощо).

Цікаво, що у 2021 році вперше ЗНО з української мови та літератури можливо буде скласти у двох рівнях: тільки з мови або і з української мови та літератури. Більше про це – читайте у матеріалі.

Результати ЗНО з української мови будуть використовуватись для вступу на більшість спеціальностей, проте для спеціальностей з гуманітарних знань (гуманітарних, філологічних тощо) – необхідно буде складати ЗНО з мови та літератури.

Основний етап вступної кампанії пропонується провести у липні 2021 року.

До слова, у 2021 році в Україні буде декілька змін щодо проведення ЗНО. Так, випускники можуть складати ЗНО із 5 предметів. Орієнтовні дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з 21 травня по 16 липня.