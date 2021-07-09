Генеральний директор директорату професійного передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров розповів, що для вступників з тимчасово окупованих територій буде використовуватися ті ж правила, які були введені у 2020 році.

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Особливості вступу абітурієнтів з окупованих територій

Абітурієнт приїхав у будь-який обласний центр України. Куди йому звертатися?

Шаров каже, що вступникам з окупованих територій можна йти відразу до вишу. Там працюють відповідні центри "Крим – Україна" і "Донбас – Україна".

"В цих центрах вирішать всі питання, пов'язані з оформленням документів, проходженням вступних випробувань і подальшим зарахуванням вступників", – заявив він.

Що потрібно мати при собі? Кожен вступник повинен мати свій певний комплект документів.

На тимчасово окупованій території, на жаль, у більшості людей уніфікованого комплекту документів немає. Тому ми працюємо як з тими, хто має український паспорт, так і з тим, в кого його немає. Так само і з документам про повну загальну середню освіту,

– сказав Шаров.

Тож, треба прийти з тими документами, які абітурієнт має, в освітні центри "Крим – Україна", "Донбас – Україна", і там вирішувати всі питання.



Дати вступу-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН

Чи вступатимуть абітурієнти з окупованих територій через е-кабінети? Шаров наголосив, що електронний кабінет можна створити, якщо у вступника є документ про українську освіту, і він здавав ЗНО.

Тож, для більшості абітурієнтів з непідконтрольних територій такої можливості створити електронний кабінет немає, оскільки у них немає таких документів.

Тому ми рекомендуємо їм визначитися, в якому вузі вони хочуть вчитися, і направлятися безпосередньо в цей вуз, в освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які там працюють,

– сказав він.

Як діти з ТОТ вступають до українських вишів? Вступники з окупованих територій мають право подати до 5 заяв на різні спеціальності через один освітній центр.



Абітурієнти з ТОТ мають вступати до вишів, коледжів чи профтехів через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Вони будуть працювати з 7 червня до 24 вересня 2021 року.



Так, через вищезазначені освітні центри ці абітурієнти зможуть пройти річне оцінювання та ДПА, отримати документ державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. Також прийом документів може відбуватися за результатами ЗНО (за вибором заявника).

Чи всі абітурієнти з ТОТ вступлять на бюджет? Олег Шаров каже, що у цьому році завдяки підтримці уряду загальний обсяг державного замовлення в вишах зріс на кілька відсотків.Що абітурієнтам очікувати від вступної кампанії-2021

Я смію думати, що можливостей для навчання в українських вузах буде більше як для представників тимчасово окупованих територій, так і взагалі для всіх громадян України,

– вважає експерт.



Вступна кампанія-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН

Підготовчі курси для вступників з ОРДЛО та окупованого Криму

Підготовчі курси – державний пілотний проект, який стартував наприкінці червня. На підготовчі курси приймають тих, хто цього року здобув повну загальну середню освіту (тобто після 11 класу). Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші.

Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень. Також абітурієнтам з окупованих територій нададуть гуртожиток.

За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.

На базі яких вишів проходять курси для вступників з окупованих територій – читайте у статті.

Ще є можливість до них приєднатися? "В принципі, можливість є. Хоча я не думаю, що за термінами це так вже актуально. Для тих вступників, які зараз приїдуть, пройдуть всі процедури в освітніх центрах, може бути, і цікаво включитися в цей проєкт, він відкритий", – додав він.

Стипендії та підготовка до навчального року

На яку допомогу та стипендію розраховувати абітурієнтам з ОРДЛО з вересня?

Всі вступники, що надходять з тимчасово окупованих територій, зараз мають можливість отримувати академічну і соціальну стипендію.

Якщо їх результати вступу дозволять, вони будуть отримувати академічну стипендію. Якщо вони будуть вчитися дещо гірше – будуть отримувати соціальну стипендію,

– заявив Шаров.

Окрім того, вступники з ОРДЛО та окупованого Криму мають пільги по оплаті за гуртожиток. Також є можливість безкоштовно отримувати книги в вищих навчальних закладах, є доступ до інтернету і інші можливості.

Чи всі виші надають можливість проживати в гуртожитку на пільгових умовах? За словами Шарова, це можливо у всіх вищих навчальних закладах, для вступників і на бюджет, і на контракт.

До теми Вступ-2021, оновлення шкільного меню та булінг від педагогів – підсумки тижня в освіті

Наскільки популярні українські вузи для абітурієнтів з ОРДЛО і Криму? За словами Шарова, з 2016 по 2020 рік кількість бажаючих навчатися з непідконтрольних територій тільки зростало. За 5 років ця цифра зросла більш ніж удвічі, і сьогодні перевищує 2 тисячі осіб на рік.

Яким буде навчання для абітурієнтів з 1 вересня? Експерт запевняє, що у зв'язку з пандемією COVID-19 ніхто не знає, чого чекати від осені.

Ми готові зараз практично до будь-якого розвитку ситуації. Ми повинні докладати максимальних зусиль для збільшення відсотка вакцинованих, як влітку, так і восени, щоб можна було якомога менше переходити на дистанційне навчання,

– додає Шаров.

До слова, 1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти почали реєструвати свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Так, станом на 9 липня це вже зробили понад 160 тисяч вступників. Як зареєструвати е-кабінет вступника – читайте у статті.