Генеральний директор директорату професійного передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров розповів, що для вступників з тимчасово окупованих територій буде використовуватися ті ж правила, які були введені у 2020 році.
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Особливості вступу абітурієнтів з окупованих територій
Абітурієнт приїхав у будь-який обласний центр України. Куди йому звертатися?
Шаров каже, що вступникам з окупованих територій можна йти відразу до вишу. Там працюють відповідні центри "Крим – Україна" і "Донбас – Україна".
"В цих центрах вирішать всі питання, пов'язані з оформленням документів, проходженням вступних випробувань і подальшим зарахуванням вступників", – заявив він.
Що потрібно мати при собі? Кожен вступник повинен мати свій певний комплект документів.
На тимчасово окупованій території, на жаль, у більшості людей уніфікованого комплекту документів немає. Тому ми працюємо як з тими, хто має український паспорт, так і з тим, в кого його немає. Так само і з документам про повну загальну середню освіту,
– сказав Шаров.
Тож, треба прийти з тими документами, які абітурієнт має, в освітні центри "Крим – Україна", "Донбас – Україна", і там вирішувати всі питання.
Дати вступу-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН
Чи вступатимуть абітурієнти з окупованих територій через е-кабінети? Шаров наголосив, що електронний кабінет можна створити, якщо у вступника є документ про українську освіту, і він здавав ЗНО.
Тож, для більшості абітурієнтів з непідконтрольних територій такої можливості створити електронний кабінет немає, оскільки у них немає таких документів.
Тому ми рекомендуємо їм визначитися, в якому вузі вони хочуть вчитися, і направлятися безпосередньо в цей вуз, в освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які там працюють,
– сказав він.
Чи всі абітурієнти з ТОТ вступлять на бюджет? Олег Шаров каже, що у цьому році завдяки підтримці уряду загальний обсяг державного замовлення в вишах зріс на кілька відсотків.Що абітурієнтам очікувати від вступної кампанії-2021
Я смію думати, що можливостей для навчання в українських вузах буде більше як для представників тимчасово окупованих територій, так і взагалі для всіх громадян України,
– вважає експерт.
Вступна кампанія-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН
Підготовчі курси для вступників з ОРДЛО та окупованого Криму
Підготовчі курси – державний пілотний проект, який стартував наприкінці червня. На підготовчі курси приймають тих, хто цього року здобув повну загальну середню освіту (тобто після 11 класу). Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші.
Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень. Також абітурієнтам з окупованих територій нададуть гуртожиток.
За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.
Ще є можливість до них приєднатися? "В принципі, можливість є. Хоча я не думаю, що за термінами це так вже актуально. Для тих вступників, які зараз приїдуть, пройдуть всі процедури в освітніх центрах, може бути, і цікаво включитися в цей проєкт, він відкритий", – додав він.
Стипендії та підготовка до навчального року
На яку допомогу та стипендію розраховувати абітурієнтам з ОРДЛО з вересня?
Всі вступники, що надходять з тимчасово окупованих територій, зараз мають можливість отримувати академічну і соціальну стипендію.
Якщо їх результати вступу дозволять, вони будуть отримувати академічну стипендію. Якщо вони будуть вчитися дещо гірше – будуть отримувати соціальну стипендію,
– заявив Шаров.
Окрім того, вступники з ОРДЛО та окупованого Криму мають пільги по оплаті за гуртожиток. Також є можливість безкоштовно отримувати книги в вищих навчальних закладах, є доступ до інтернету і інші можливості.
Чи всі виші надають можливість проживати в гуртожитку на пільгових умовах? За словами Шарова, це можливо у всіх вищих навчальних закладах, для вступників і на бюджет, і на контракт.
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Наскільки популярні українські вузи для абітурієнтів з ОРДЛО і Криму? За словами Шарова, з 2016 по 2020 рік кількість бажаючих навчатися з непідконтрольних територій тільки зростало. За 5 років ця цифра зросла більш ніж удвічі, і сьогодні перевищує 2 тисячі осіб на рік.
Яким буде навчання для абітурієнтів з 1 вересня? Експерт запевняє, що у зв'язку з пандемією COVID-19 ніхто не знає, чого чекати від осені.
Ми готові зараз практично до будь-якого розвитку ситуації. Ми повинні докладати максимальних зусиль для збільшення відсотка вакцинованих, як влітку, так і восени, щоб можна було якомога менше переходити на дистанційне навчання,
– додає Шаров.
До слова, 1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти почали реєструвати свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Так, станом на 9 липня це вже зробили понад 160 тисяч вступників. Як зареєструвати е-кабінет вступника – читайте у статті.