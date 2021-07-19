Зазначимо, що 16 липня завершився прийом заяв та документів на бакалаврат для тих, хто вступає за співбесідою, іспитами і творчими конкурсами.

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Скільки заяв подали абітурієнти до вишів станом 19 липня

на бакалаврат (після 11 класу) – зареєстровано понад 186 тисяч е-кабінетів та подано більше 680 тисяч заяв;

на магістратуру – зареєстровано понад 45 тисяч е-кабінетів та подано 57 тисяч заяв;

на бакалаврат (після закінчення коледжу чи технікуму) – зареєстровано понад 35 тисяч електронних кабінети та подано 57 тисяч заяв.

Коли кінцевий термін подачі документів

Прийом заяв та документів за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів (якщо вони були складені з 1 до 13 липня) триватиме до 23 липня (18:00).

Додамо, що прийом заява від вступників на основі 11 класів за денною формою навчання розпочався 14 липня.

Терміни вступної кампанії у 2021 році

з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;

з 1 по 13 липня – складання вступних іспитів та творчих конкурсів на бюджет та контракт, а 14 – 23 липня – тільки контракт.

з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;

до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;

до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня;

17 – 19 липня – співбесіди;

до 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;

до 2 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;

9 серпня – зарахування на бюджет.

Як подати електронні заяви до вишів

Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:

адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль для входу в кабінет;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного документа.

Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

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Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.

У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:

пріоритетність;

навчання на бюджеті чи контракті;

наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;

результати ЗНО вашого сертифіката.

До слова, до 13 серпня працює гаряча лінія МОН щодо вступу – 0 (800) 50 45 70 (працює у понеділок – четвер з 09:00 до 17:00, у п’ятницю – з 09:00 д 16:00, субота, неділя – вихідні).