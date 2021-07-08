Початок вступної кампанії-2021

1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти протягом тижня реєстрували свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Так, станом на 8 липня це вже зробили понад 147 тисяч вступників.

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У МОН кажуть, що електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 вересня.

Як зареєструвати е-кабінет вступника? Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести такі дані:

один з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (дані інших сертифікатів треба буде додати в е-кабінет вже після реєстрації);

свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат про закінчення школи) – серію, номер та середній бал додатка.

Увага! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Коли виші почнуть приймати заяви? Вступники зможуть почати подавати електронні заяви для вступу до вишів через створені е-кабінети з 14 липня.

В абітурієнтів буде лише кілька днів. Так, до 16 липня мають подати документи ті абітурієнти, які вступають за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами. А до 23 липня – вступники за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.



Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році? Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, буде стільки місць на бюджет:

37 466 – на фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 на бакалаврів;

59 986 на магістрів.

Скільки заяв можна подати? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

Окрім того, у кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

Хто може вступити до вишів без ЗНО на підставі співбесіди – читайте тут.

До слова, статистика показує, що в Україні понад 65% людей не працюють за фахом, тому вибирати майбутній фах треба ретельно. І для цього запустили бот "ОсвітаВсім", який допоможе вступникам із визначенням спеціальності.

Наразі у боті "ОсвітаВсім" доступна наступна інформація:

основні дати вступної кампанії з описом;

відеороз’яснення з вибору спеціальності;

поради та лайфхаки з вибору спеціальності, типові помилки вступників, статуси електронних заяв тощо;

вибір спеціальності за заданими параметрами пошуку;

можна перевірити документи про освіту;

питання для приймальних комісій;

звернення до служби підтримки.

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Яким буде новий навчальний рік

Вже пройшла майже половина літніх канікул, тож школи готуються до початку нового навчального року. Зокрема, зараз активно вакцинують освітян, щоб почати навчання у звичному режимі.

Сергій Шкарлет назвав позицію МОН – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів обов'язково повинні навчатися очно. А на дистанційне навчання учні будуть йти "за забарвленням територій”".

Скільки буде канікул для учнів? Більшість шкіл України вчаться за класичною семестровою системою, що включає в себе 4 чверті, об’єднані в 2 семестри.

Тож, передбачається 4 канікулярних періоди:

осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – 28 березень по 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Але на тривалість і дати канікул може вплинути епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу.

Якою має бути структура навчального року:

розпочинається навчальний рік у День знань – 1 вересня (якщо у цей день вихідний, то переноситься на перший за ним робочий день),

закінчується не пізніше 1 липня наступного року,

тривалість канікул протягом навчального року – мінімум 30 календарних днів.

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Водночас педагогічна рада школи має визначити структуру й тривалість навчального року, тижня, дня, занять і відпочинку між ними.

Оновлення шкільного меню з 1 вересня

Під наставництвом першої леді Олени Зеленської та шеф-кухаря Євгена Клопотенка в Україні розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв.

Як годуватимуть дітей? 24 канал розповідав, чим харчуватимуть дітей у садочках та школах. Тож, які будуть салати, страви, фрукти та напої – читайте у статті.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Окрім того, Клопотенко розповів, наскільки здорожчає нове шкільне меню. "Раніше для того, щоб готувати продукти за всіма вимогам, треба було 14 гривень. Зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень", – сказав він.

Які страви готуватимуть для школярів: відео 24 каналу



У МОН наголосили, що нові норми харчування набирають чинності з 1 вересня 2021 року, і на сьогодні ця постанова є чинною та підлягає застосуванню.

Проте через труднощі з оновлення меню для учнів, МОН розробили зміни, які передбачають встановлення перехідного періоду до нових норм харчування – це можна буде зробити у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року.

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Булінг від педагогів і скандали

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У садочку № 55 у Черкасах няня побила дворічного хлопчика. У дитині навіть з’явилися синці. За це няню одразу звільнили з закладу освіти. А методисту, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану.

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Що кажуть у школі? Директор заявив, що шокований ситуацією, і наразі вирішує питання про звільнення асистентки.



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Порушення у таборах та санаторіях

Держпродспоживслужба провела понад 2400 перевірок дитячих таборів і закладів оздоровлення. Проте у 444 з них виявили порушення, найбільше – в таборах та санаторіях Херсонської та Харківської областей.

Найвищі бали на ЗНО

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з усіх трьох іспитів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.

В одній школі на Харківщині одразу чотири випускники склали ЗНО з біології на максимальні 200 балів. А все завдяки урокам вчителя Андрія Самойлова. У його класі жоден учень не здав біологію на менше ніж 180 балів. Деталі – у статті.

Цікаво Не могли відрізнити радіус від діаметра: з якими завданнями не впоралися учні на ЗНО-2021

А двійнята з Луцька Олена та Андрій Костюки разом склали ЗНО на дуже високі бали. Випускники розповідають, що деякі предмети знали добре, а з інших – посилено готувались перед тестуванням.

Так, Олена склала ЗНО з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови і літератури – на 197. Її брат Андрій отримав максимальні 200 балів на тесті з географії. Хлопець також написав англійську на 197 балів, математику – на 198.

Новини у сфері вищої освіти

МОН присвоїло ступінь кандидата наук депутату ОПЗЖ

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Водночас дисертацію Киви експертна рада МОН за півтора місяця ще не перевірила. Висновки, за словами Сергія Шкарлета, будуть готові восени.

У Бельгії хлопець в 11 років закінчив університет

Бельгієць Лоран Саймонс у свої 11 років став наймолодшим випускником університету в Антверпені. Хлопець зміг за рік засвоїти трирічний курс навчання та отримати ступінь бакалавра з фізичних наук. Для чого йому це – читайте тут.