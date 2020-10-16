Міністерство освіти і науки затвердило нові Умови прийому на навчання на 2021 рік. Зокрема, основний етап вступної кампанії відбудеться у липні, а не серпні, як це було раніше, щоб абітурієнти могли відпочити перед початком навчального року.

Про це повідомив тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

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У МОН запевнили, що оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з COVID-19, майже всі вступники (у тому числі й після коледжу) зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту.

Міністерство освіти також планує створити можливість для вступників подавати документи на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет з використанням е-підпису.

Як буде проходити конкурс на різні спеціальності:

вступникам на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія"):

– для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів (однак, ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175.

– обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.

вступникам на гуманітарні спеціальності:

– обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови.

Додамо, що сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Також наступного року для більшості спеціальностей буде розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний предмет.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:

21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології;

5 червня – з географії.

У МОН обмежили кількість заяв, які вступник зможе подати на контракт – загалом не більше 30 заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь та плутанини, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити.

Що зміниться для вступників на магістратуру? Єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей. Проте, заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.

У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року, результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.