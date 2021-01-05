Від 5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО, а майбутні абітурієнти вже розмірковують, куди подавати документи та які предмети обрати для ЗНО. Про зміни у вступній кампанії у 2021 році та головні деталі та дати вступу – читайте у матеріалі.

Ще в жовтні Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ про затвердження умов прийому на навчання до вишів у 2021 році. Так, основний етап вступної кампанії проведуть, як зазвичай, у липні, повідомляє 24 канал.

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Основні дати вступної кампанії у 2021

Вже з 1 липня абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити до нього документи. Зазначимо, що для того, аби його створити, потрібно мати в наявності хоча б один дійсний сертифікат ЗНО та український атестат про повну загальну середню освіту.

Подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 липня 2021 році. На спеціальності, які потребують винятково сертифікати ЗНО, подача заяв триватиме до 23 липня (включно, до 18 години).

Натомість вступникам, які для вступу мають пройти співбесіду, скласти вступні іспити чи творчі конкурси, треба подати документи не пізніше 16 липня ( до 18 години).

Зазначимо, що вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно. Також у період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові ceciï іспитів, творчих конкурсів для вступників.



Вступні іспити для абітурієнтів / Фото "Погляд"

Цікаво, що у 2021 році встановлено обмеження на кількість заяв, які вступник може подати на "контракт" (небюджетні конкурсні пропозиції). Так, цього року їх кількість – не більше ніж 30.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів будуть не пізніше 28 липня. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня.

Нові можливості для абітурієнтів

Окрім вже звичної можливості електронної подачі документів, абітурієнти зможуть в режимі онлайн виконувати й умови зарахування до вишів за допомогою кваліфікованого електронного підпису вступника. Це допоможе значно зменшити черги в приймальних комісіях.

Також подавати заяви через електронний кабінет зможуть й ті вступники, які мають дійсні сертифікати ЗНО та бажають продовжити навчання після здобутого рівня молодшого спеціаліста.

Які предмети ЗНО треба складати

Багато спеціальностей цього року розширили перелік предметів, котрі можуть бути використані абітурієнтом як третій конкурсний. Додамо, що обов'язковим для вступників є лише ЗНО з української мови та математики. Останній будуть складати на тому рівні, на якому вивчали цей предмет у школі (стандарт або профільний).

Окрім того, цього року абітурієнти можуть складати ЗНО як з української мови та літератури, так і виключно з української мови, та обов’язковим для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування залишається сертифікат ЗНО з обидвох дисциплін.

Сертифікати ЗНО попередніх років. Дійсними у 2021 році будуть сертифікати ЗНО з 2018, 2019, 2020 та поточного років, при чому абітурієнти зможуть обирати, сертифікат якого року та з якого предмету їм подавати.

Основні дати ЗНО у 2021 році – можна побачити тут.

Вступ на магістратуру

У 2021 всі вступники до магістратури повинні будуть скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит) з іноземної мови. Окрім цього, ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) у форматі ЗНО для вступу на правничі спеціальності залишається.

Дійсними для вступу будуть сертифікати ЄВІ 2020 та 2021 років, натомість результати ЄФВВ розглядатимуться комісіями виключно 2021 року.

Ваговий коефіцієнт Єдиного вступного іспиту з іноземної мови й надалі визначається керівництвом ЗВО, та повинен становити не менше ніж 25% загального балу.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ розпочнеться 11 травня і триватиме до 3 червня, а проведення тестувань заплановане на 30 червня та 2 липня відповідно.



Основні новації вступу 2021 / Фото Міністерство освіти та науки

Вступ до технікумів та коледжів

Вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти також зазнала певних змін. Згідно з наказом МОН про затвердження умов прийому на навчання до технікумів та коледжів у 2021 році, вступники зможуть пройти творчі конкурси та скласти вступні іспити ще до подачі документів до обраного закладу.

Період проведення вступних іспитів у порівнянні з минулим роком тепер довший, що дозволить закладам краще організувати вступну кампанію, дотримуючись всіх протиепідемічних заходів.

Вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти розпочнеться наприкінці червня 2021 року.