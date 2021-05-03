Для пошуку конкурсних пропозицій на вступ ви маєте обрати регіон, в якому плануєте навчатись, заклад освіти, форму навчання та спеціальність. Після пошуку ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій.

До теми Як абітурієнту вибрати спеціальність та підготуватися до вступу: важливі поради

Особливості вступу у 2021 році

Для вступу на кожну спеціальність необхідно здавати ЗНО з чітко визначеного переліку предметів. Тому перед вибором майбутньої професії, ознайомтеся з предметами ЗНО, які необхідно подати для вступу. І оскільки випускники вже зареєструвалися на ЗНО, вони повинні обирати спеціальності, на які потрібні ті предмети.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Експерти радять обов'язково продумати й інші варіанти закладів освіти, не обмежуйте себе лише одним вишем та однією спеціальністю – намагайтеся максимально реалізувати свої права і можливості.

Додамо, що вступники можуть подати документи в електронному форматі. Також онлайн можна виконати й умови зарахування до вишів за допомогою кваліфікованого електронного підпису вступника. Це допоможе зменшити черги в приймальних комісіях.

Також подавати заяви через електронний кабінет зможуть й ті вступники, які мають дійсні сертифікати ЗНО та бажають продовжити навчання після здобутого рівня молодшого спеціаліста.

Важливо! Вже з 1 липня абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити до нього документи. А подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 до 23 липня 2021 році.

Як порахувати конкурсний бал

Під час пошуку закладів освіти через електронні сервіси, після обрання спеціальності абітурієнт побачить перелік конкурсних пропозицій.

Що таке конкурсна пропозиція Це пропозиція вишу щодо кількості місць для приймання вступників на певну спеціальність.



Вона також включає інформацію про форму та термін навчання, перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів тощо.



Додамо, що важливу роль у вступі відіграє конкурсний бал поданої заяви. Це комплексна оцінка досягнень вступника, яка вираховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками.

Тому необхідно порахувати свій конкурсний бал (КБ), щоб хоча б приблизно розуміти свої шанси на вступ.



Особливості вступу 2021 / Інфографіка МОН

Як порахувати свій конкурсний бал

Для вступу для бакалавра (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) після 11 класу конкурсний бал обраховується за формулою:

КБ = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ

П1, П2 – це оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – це оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;

А – це середній бал документа про ПЗСО;

ОУ – це бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу освіти у разі вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка (радимо уважно передивитись Додаток 2 до Умов прийому);

МЛ – це оцінка за мотиваційний лист. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти. Тож радимо звернути на них увагу.

К1-К6 – це визначені закладом освіти коефіцієнти до згаданих складових КБ.

Остаточно КБ множиться на додаткові коефіцієнти. Система коефіцієнтів існує для стимулювання вступу на певні галузі та у певні регіони. Це непоганий шанс отримати додаткові бали.

Які коефіцієнти існують?

Регіональний коефіцієнт:

1 – у Києві;

1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях;

1,02 – в інших областях.

Галузевий коефіцієнт:

1,02 – для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності з Додатку 2 Умов прийому;

1 – в інших випадках.

Сільський коефіцієнт:

1,02 – для осіб, зареєстрованих у селі, та які в рік вступу здобули освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл;

1,05 – для спеціальностей з Додатку 2 Умов прийому та спеціальностей 211 "Ветеринарна медицина", 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза".

Першочерговий коефіцієнт:

1,05 – для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів та уклали договір про відпрацювання не менше трьох років у селі або смт.

Додамо, що від минулого року виші також можуть приймати вступників з урахуванням бала за мотиваційний лист.

Що таке мотиваційний лист Це документ, в якому вступник пояснює причини, через які він вважає себе найкращим кандидатом для вступу на бюджетне місце. Вага такого листа може становити до 1% конкурсного бала.



Критерії та порядок оцінювання такого листа розробляються вишем та затверджуються головою його приймальної комісії, після чого оприлюднюються на офіційному сайті закладу освіти.



Зазначимо, що мотиваційні листи мають бути написані й перевірені до початку сесії ЗНО. Перше ЗНО цього року відбудеться 21 травня, отже, вже 20 травня вступники знатимуть, як оцінили їхні листи.



Новації вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Пріоритетність заяв вступника: як працює цей алгоритм

Важливою складовою алгоритму є пріоритетність, яка вказує на черговість розгляду ваших заяв на вступ.

Навіщо вказувати пріоритет?

Вступник може просто подати одну заяву. Але якщо за результатами роботи алгоритму, його конкурсний бал виявиться недостатнім для вступу на бюджет на обрану спеціальність, то він зможе навчатись лише на контракті.

Тому ви маєте право подати 5 заяв на бюджет на будь-які спеціальності. І ми радимо скористатися цим шансом. Розширюйте власні можливості та не обмежуйтесь лише однією заявою.

До теми Додаткова сесія ЗНО-2021: хто може зареєструватися та графік тестувань

Зазначимо, що під час подання заяв вам потрібно розташувати їх в порядку вашої зацікавленості, де на першому місці буде заклад освіти, в якому ви бажаєте навчатися найбільше, а наступний – з нижчим пріоритетом.

Пам'ятайте! Після подання заяви змінити пріоритетність неможливо.

Під час роботи алгоритму адресного розміщення заяви розглядаються почергово. Наприклад, ви подали всі 5 заяв, то до розгляду спочатку береться заява з першим пріоритетом.

І якщо ця заява отримає рекомендацію на бюджет, то інші заяви не будуть розглядатися. Якщо ж у заяві відмовлено – буде розглядатися друга і т.д.

Пошук та вибір спеціальності

Для початку вступникам необхідно перейти на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти, де є вільний доступ до державних реєстрів, а також розміщені відкриті дані у сфері освіти.

Там у розділі "Вступ" ви побачите форму для пошуку. Туди ви можете ввести ключові слова, наприклад "бакалавр журналістика київ" або "магістр стоматологія пирогова" та натиснути "Пошук". Тоді ви побачите усі доступні конкурсні пропозиції, на які можете подати електронні заяви.

Для отримання деталізованої інформації про виш необхідно перейти на головну сторінку сайту і далі у “Реєстр суб'єктів освітньої діяльності”.

У полі для пошуку вкажіть назву закладу освіти та отримайте наявну інформацію про заклад: