Додамо, що ЄФВВ складають лише вступники на спеціальності "Право" і "Міжнародне право".

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Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде проходити 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – 2 липня. Відбудеться і додаткова сесія іспитів, але дати поки невідомі.

Звертаємо увагу! Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Які іспити треба складати в магістратуру

Вступники після бакалаврату у 2021 році мають складати для вступу в магістратуру такі іспити:

єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, німецької, французької чи іспанської) мови для вступу на магістратуру;

– це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, німецької, французької чи іспанської) мови для вступу на магістратуру; фахове випробування у навчальному закладі – це форма вступного випробування, яка передбачає перевірку знань та вмінь з вже опанованої освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

– це форма вступного випробування, яка передбачає перевірку знань та вмінь з вже опанованої освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей; єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Яким буде ЄВІ у 2021 році? Загальна кількість завдань у тесті – 42. На їх виконання відводиться 60 хвилин. Тест складатиметься з 2 частин – перевірка читання (22 завдання) та використання мови (20 завдань).

Відомо також, що тест буде містити завдання трьох типів:

на вибір однієї правильної відповіді,

на встановлення відповідності,

на заповнення пропусків у тексті.

Реєстрація: які документи потрібні

Вже з 1 липня вступники на магістратуру мають зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди необхідні документи.

Які документи потрібні:

заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (якщо є);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які у 2021 закінчують навчання);

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

Важливо! Під час дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.



У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ, розпочинається 15 липня і закінчується 23 липня (до 18:00).

Рекомендації для зарахування на бюджет мають бути оприлюднені не пізніше ніж 2 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 7 серпня, а наказ про зарахування видається 12 серпня.



Дати вступу на магістратуру у 2021 ролці / Інфографіка МОН

Хто може вступити без ЄВІ та ЄФВВ

За Умовами прийому на навчання, в 2021 році визначено категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у виші (замість ЄВІ та ЄФВВ):

особи, які не можуть взяти участі в ЄВІ/ЄФВВ через наявність у них захворювань, які можуть бути перешкодою для проходження оцінювання;

особи, які для виконання ЄВІ/ЄФВВ потребують створення інших особливих умов (особи з ООП тощо).

вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 1 квітня 2021 року;

військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, курсанти вишів тощо при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

Додамо, що для вступу на навчання магістратури прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, а не ЄВІ та ЄФВВ, розпочинається 22 червня, а закінчується 25 червня.