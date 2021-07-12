Вступ-2021 в магістратуру: визначили порогові бали вступних іспитів ЄВІ та ЄФВВ

12 липня 2021 , 09:26
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Фахові комісії з вступних іспитів встановлено порогові бали "склав/не склав" для ЄВІ та ЄФВВ. Скільки балів необхідно набрати для вступу та коли вступники у магістратуру будуть подавати документи – читайте у статті.

Вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

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Порогові бали ЄВІ та ЄФВВ

  • Поріг "склав/не склав" за виконання завдань з тесту загальних навчальних правничих компетентностей становить 10 правильних відповідей (тестових балів).
  • Поріг "склав/не склав" за виконання завдань блоку "Право" становить 35 правильних відповідей (тестових балів).
  • Поріг "склав/не склав" за виконання завдань єдиного вступного іспиту відповідає 12 тестовим балам.

Результати ЄВІ з іноземних мов за шкалою 100 – 200 13 липня опублікують на інформаційних сторінках "Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ".

Правильні відповіді  до вступних іспитів у магістратуру – можна знайти у статті про ЄВІ та ЄФВВ.

Також фахова комісія з блоку "Право" розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного ЄФВВ (№ 45, 53 та 95). Усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.

Хто може вступити без ЄВІ та ЄФВВ

За умовами прийому на навчання в 2021 році визначено категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у виші (замість ЄВІ та ЄФВВ):

  • особи, які не можуть взяти участі в ЄВІ/ЄФВВ через наявність у них захворювань, які можуть бути перешкодою для проходження оцінювання;
  • особи, які для виконання ЄВІ/ЄФВВ потребують створення інших особливих умов (особи з ООП тощо).
  • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 1 квітня 2021 року;
  • військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, курсанти вишів тощо при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

Додамо, що для вступу на навчання магістратури прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, а не ЄВІ та ЄФВВ, розпочинається 22 червня, а закінчується 25 червня.

Коли вступники в магістратуру будуть подавати документи до вишів? Прийом заяв на вступ та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ, буде відбуватися з 15 липня до 23 липня (18:00).

Вступ в магістратуру: терміни

  • з 1 липня – починається реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;
  • з 15 липня до 23 липня (18:00) – стартує прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;
  • з 19 липня до 30 липня – фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, які вже складали ЄВІ;
  • не пізніше 2 серпня – рекомендації до зарахування за держзамовленням;
  • до 7 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;
  • 12 серпня – наказ про зарахування за держзамовленням.
Автор: Марія Бондар