Вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.
До теми Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році та на які спеціальності їх збільшили
Порогові бали ЄВІ та ЄФВВ
- Поріг "склав/не склав" за виконання завдань з тесту загальних навчальних правничих компетентностей становить 10 правильних відповідей (тестових балів).
- Поріг "склав/не склав" за виконання завдань блоку "Право" становить 35 правильних відповідей (тестових балів).
- Поріг "склав/не склав" за виконання завдань єдиного вступного іспиту відповідає 12 тестовим балам.
Результати ЄВІ з іноземних мов за шкалою 100 – 200 13 липня опублікують на інформаційних сторінках "Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ".
Також фахова комісія з блоку "Право" розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного ЄФВВ (№ 45, 53 та 95). Усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.
Хто може вступити без ЄВІ та ЄФВВ
За умовами прийому на навчання в 2021 році визначено категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у виші (замість ЄВІ та ЄФВВ):
- особи, які не можуть взяти участі в ЄВІ/ЄФВВ через наявність у них захворювань, які можуть бути перешкодою для проходження оцінювання;
- особи, які для виконання ЄВІ/ЄФВВ потребують створення інших особливих умов (особи з ООП тощо).
- вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 1 квітня 2021 року;
- військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, курсанти вишів тощо при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".
Додамо, що для вступу на навчання магістратури прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, а не ЄВІ та ЄФВВ, розпочинається 22 червня, а закінчується 25 червня.
Коли вступники в магістратуру будуть подавати документи до вишів? Прийом заяв на вступ та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ, буде відбуватися з 15 липня до 23 липня (18:00).
Вступ в магістратуру: терміни
- з 1 липня – починається реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;
- з 15 липня до 23 липня (18:00) – стартує прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;
- з 19 липня до 30 липня – фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, які вже складали ЄВІ;
- не пізніше 2 серпня – рекомендації до зарахування за держзамовленням;
- до 7 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;
- 12 серпня – наказ про зарахування за держзамовленням.