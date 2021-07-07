Лише за першу добу свої е-кабінети зареєстрували 38 тисяч абітурієнтів. А за весь тиждень це зробили понад 132 тисячі вступників.

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Незважаючи на навантаження через масові реєстрації, сайт Вступної кампанії функціонує у звичному режимі.

Скільки вступників зареєструвало е-кабінети:

для вступу на бакалавра після школи – активовано понад 122 тисячі е-кабінетів,

для вступу на магістратуру після бакалаврату – активовано 209 е-кабінетів,

для вступу на бакалаврат після закінчення коледжу чи технікуму – активовано майже 10 тисяч е-кабінетів.

Зазначимо, що після реєстрації активувати кабінет потрібно впродовж години. Якщо вступник цього не зробить, йому доведеться реєструвати е-кабінет ще раз.

У МОН кажуть, що електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 вересня.

Як зареєструвати е-кабінет вступника

Через електронні кабінети вступники цього року будуть подавати заяви для вступу до вишів. Тож, на цей сервіс абітурієнти мають завантажити свої дані.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести такі дані:

один з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (дані інших сертифікатів треба буде додати в е-кабінет вже після реєстрації);

свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат про закінчення школи) – серію, номер та середній бал додатка.

Увага! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Які дані треба завантажити до е-кабінету? Після активації електронного кабінету потрібно завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380): це потрібно для оперативного зв’язку вишу з абітурієнтом;

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Важливо! Всі файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG, PNG), а максимальный розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

Коли виші почнуть приймати документи

Вступники зможуть почати подавати електронні заяви для вступу до вишів через створені е-кабінети з 14 липня.

В абітурієнтів буде лише кілька днів. Так, до 16 липня мають подати документи ті абітурієнти, які вступають за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами. А до 23 липня – вступники за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

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Скільки заяв можна подати? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

Окрім того, у кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

Терміни вступної кампанії у 2021 році