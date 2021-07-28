Рейтингові списки вступників

Відповідно до умов вступу, оголошення рейтингових списків абітурієнтів, із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджет, по кожному вишу та спеціальності відбудеться 28 липня на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

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Навпроти тієї заяви в електронному кабінеті вступника, за якою абітурієнт вступив на бюджет, статус зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано до зарахування". Ці зміни зі статусом заяв з'являться у Єдиній державній електронній базі з питань освіти за посиланням.

Зазначимо, що вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Ті, хто відмовляться від рекомендації або не встигне подати оригінали, не отримають бюджетне місце в 2021 році.

А в тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 липня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Вони автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

Абітурієнти мають подати оригінали документів

Тепер вступники мають подати оригіналів документів до вишів протягом тижня до 2 серпня (до 18:00). До цього часу вступнику необхідно:

привезти документи до приймальної комісії,

надіслати їх поштою (з обов’язковим описом вкладень),

електронною поштою (з накладанням на сканкопії КЕП вступника).

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

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Зазначимо, що цього року вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Лідерами за кількістю поданих заяв є КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка та КПІ ім. І. Сікорського. 20 університетів, які стали найпопулярнішими у 2021, – читайте у статті.

Вступники на бакалаврат обирають такі спеціальності:

Філологія – 76 371 поданих заяв;

Право – 67 720 поданих заяв;

Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;

Менеджмент – 62 227 поданих заяв;

Середня освіта – 44 136 поданих заяв;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;

Журналістика – 43 215 поданих заяв;

Психологія – 39 529 поданих заяв;

Економіка – 37 464 поданих заяв;

Маркетинг – 36 080 поданих заяв.

До слова, 6 українських університетів отримають кошти на модернізацію та підвищення енергоефективності своїх навчальних будівель та гуртожитків. Згодом планують оновити ще кілька вишів.