Вступ-2021: як подати документи та заяви до вишів – інструкція
Джерело:24 канал
З 1 липня абітурієнти почали створювати е-кабінети, через які вони будуть вступати до вишів. Як подати заяву та документи онлайн та терміни вступу – читайте інструкцію у статті.
Вже з середи, 14 липня, розпочинається прийом документів і заяв абітурієнтів до вишів. Він триватиме до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами, і до 23 липня для всіх інших.
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Терміни вступної кампанії у 2021 році
- з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;
- з 1 по 13 липня – складання вступних іспитів та творчих конкурсів на бюджет та контракт, а 14 – 23 липня – тільки контракт.
- з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;
- до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;
- до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня;
- 17 – 19 липня – співбесіди;
- до 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;
- до 2 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;
- 9 серпня – зарахування на бюджет.
Подавати документи на бакалаврат можна як в електронній, так і в паперовій формі. Як це зробити – читайте нижче.
Як подати документи до вишів онлайн
Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:
- адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);
- пароль для входу в кабінет;
- номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;
- серію і номер документа про повну загальну середню освіту;
- середній бал додатка до зазначеного документа.
Зазначимо, що середній бал абітурієнт обчислює самостійно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховує його як середнє арифметичне всіх оцінок (зазначених в додатку до атестата).Детальніше про те, як правильно розрахувати свій середній бал – читайте у статті.
Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380 ..), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.
Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.
Скільки заяв можна подати? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.
Окрім того, у кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.
У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:
- пріоритетність;
- навчання на бюджеті чи контракті;
- наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;
- результати ЗНО вашого сертифіката.
Всі подані заяви в електронному вигляді заяви будуть вказані в розділі "Подані заяви".
Як подати заяви і документи до вишів / Скріншот з відео
Отже, щоб подати документи до вишів, потрібно:
- створити е-кабінет вступника,
- завантажити туди необхідні документи,
- обрати заклад на спеціальність
- встановити пріоритетність заяви та вказати результати ЗНО та натиснути “подати заяву”.
Як подати документи в паперовій формі
Для початку абітурієнт повинен зібрати такі документи:
- документ, що посвідчує особу (бажано паспорт);
- військово-обліковий документ для військовозобов'язаних;
- документа про освіту і додаток до нього;
- документ, що підтверджує право вступника на зарахування за співбесідою, конкурсами, вступними іспитами або квотами.
А вже до вишу вступник має з’явитися особисто, щоб написати заяву та подати документи.
Які документи треба подати до вишу
Так, до заяви, поданої в паперовій формі, необхідно додати:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
- копію документа про освіту;
- копію сертифіката ЗНО;
- чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см.
Як подати документи до вишів онлайн: відеоінструкція
Водночас абітурієнти, які замість ЗНО складають вступні екзамени та творчі конкурси, допускаються до них при наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листа і документа про участь в іспиті.
Хто може вступити до вишу без ЗНО
Вступні випробування у формі співбесіди проходять:
- особи з інвалідністю внаслідок війни,
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти,
- особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони можуть вступати без екзаменів до державних вишів за результатами співбесіди.
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Які оригінали документів потрібні для вступу
Згодом буде оприлюднений рейтинговий список абітурієнтів. І вступники, яких до 28 липня рекомендують для зарахування на бюджету, мають подати оригінали документів до вишу.
Зокрема, абітурієнт має особисто до 2 серпня (18:00) подати такі документи:
- копію документа, що посвідчує особу (та пред’явити оригінал);
- оригінали документа про освіту та додатку до нього;
- копію військово-облікового документа (та пред’явити оригінал);
- оригінали сертифікатів ЗНО;
- 4 кольорові фото 3x4;
- інші документи, передбачені правилами прийому відповідного вишу.
А саме зарахування вступників триватиме до 9 серпня.
Чи потрібно вступнику проходити медогляд перед вступом? Для вступу у виш абітурієнтам потрібна довідка № 086/о. Її треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації.Як отримати довідку, огляд у яких лікарів треба пройти та всі деталі про медогляд вступників – читайте у статті.
До слова, 1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти реєструють свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Станом на 13 липня це вже зробили понад 200 тисяч вступників.