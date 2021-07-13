Вже з середи, 14 липня, розпочинається прийом документів і заяв абітурієнтів до вишів. Він триватиме до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами, і до 23 липня для всіх інших.

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Терміни вступної кампанії у 2021 році

з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;

з 1 по 13 липня – складання вступних іспитів та творчих конкурсів на бюджет та контракт, а 14 – 23 липня – тільки контракт.

з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;

до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;

до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня;

17 – 19 липня – співбесіди;

до 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;

до 2 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;

9 серпня – зарахування на бюджет.

Подавати документи на бакалаврат можна як в електронній, так і в паперовій формі. Як це зробити – читайте нижче.

Як подати документи до вишів онлайн

Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:

адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль для входу в кабінет;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного документа.

Зазначимо, що середній бал абітурієнт обчислює самостійно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховує його як середнє арифметичне всіх оцінок (зазначених в додатку до атестата).

Детальніше про те, як правильно розрахувати свій середній бал – читайте у статті.

Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380 ..), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.

Скільки заяв можна подати? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

Окрім того, у кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:

пріоритетність;

навчання на бюджеті чи контракті;

наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;

результати ЗНО вашого сертифіката.

Всі подані заяви в електронному вигляді заяви будуть вказані в розділі "Подані заяви".



Як подати заяви і документи до вишів / Скріншот з відео

Отже, щоб подати документи до вишів, потрібно:

створити е-кабінет вступника,

завантажити туди необхідні документи,

обрати заклад на спеціальність

встановити пріоритетність заяви та вказати результати ЗНО та натиснути “подати заяву”.

Важливо! У 2021 році вступники можуть подавати до вишів сертифікати ЗНО попередніх років – 2018, 2019, 2020 та 2021.

Як подати документи в паперовій формі

Для початку абітурієнт повинен зібрати такі документи:

документ, що посвідчує особу (бажано паспорт);

військово-обліковий документ для військовозобов'язаних;

документа про освіту і додаток до нього;

документ, що підтверджує право вступника на зарахування за співбесідою, конкурсами, вступними іспитами або квотами.

А вже до вишу вступник має з’явитися особисто, щоб написати заяву та подати документи.

Які документи треба подати до вишу

Так, до заяви, поданої в паперовій формі, необхідно додати:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа про освіту;

копію сертифіката ЗНО;

чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см.

Як подати документи до вишів онлайн: відеоінструкція



Водночас абітурієнти, які замість ЗНО складають вступні екзамени та творчі конкурси, допускаються до них при наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листа і документа про участь в іспиті.

Хто може вступити до вишу без ЗНО

Вступні випробування у формі співбесіди проходять:

особи з інвалідністю внаслідок війни,

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти,

особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони можуть вступати без екзаменів до державних вишів за результатами співбесіди.

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Які оригінали документів потрібні для вступу

Згодом буде оприлюднений рейтинговий список абітурієнтів. І вступники, яких до 28 липня рекомендують для зарахування на бюджету, мають подати оригінали документів до вишу.

Зокрема, абітурієнт має особисто до 2 серпня (18:00) подати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу (та пред’явити оригінал);

оригінали документа про освіту та додатку до нього;

копію військово-облікового документа (та пред’явити оригінал);

оригінали сертифікатів ЗНО;

4 кольорові фото 3x4;

інші документи, передбачені правилами прийому відповідного вишу.

А саме зарахування вступників триватиме до 9 серпня.

Чи потрібно вступнику проходити медогляд перед вступом? Для вступу у виш абітурієнтам потрібна довідка № 086/о. Її треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Як отримати довідку, огляд у яких лікарів треба пройти та всі деталі про медогляд вступників – читайте у статті.

До слова, 1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти реєструють свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Станом на 13 липня це вже зробили понад 200 тисяч вступників.