Цього року для вступу на магістратуру передбачено майже 60 тисяч бюджетних місць у вишах. Зокрема, збільшили обсяг держзамовлень на галузі "Механічна інженерія", "Електрична інженерія", "Електроніка та телекомунікації", "Виробництво та технології", "Архітектура будівництва".

До теми Опублікували перші списки вступників, які подали заяви до вишів у 2021 році

Так, станом на ранок 16 липня:

на бакалаврат – зареєстровано понад 181 тисячу е-кабінетів та подано 415 тисяч заяв;

на магістратуру зареєстровано понад 35 тисяч е-кабінетів та подано 22 тисячі заяв;

на бакалаврат після закінчення коледжу чи технікуму – зареєстровано понад 31 тисячу електронних кабінети та подано 37 тисяч заяв.

Зазначимо, електронні кабінети працюють з 1 липня до 30 вересня, але зареєструвати кабінет та завантажити необхідні документи потрібно в терміни, встановлені Умовами прийому на навчання до коледжів та вишів.

До слова, 16 липня завершується прийом заяв та документів до бакалаврату для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами та творчими конкурсами.

Як подати електронні заяви до вишів

Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:

адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль для входу в кабінет;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного документа.

Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380 ..), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.

У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:

пріоритетність;

навчання на бюджеті чи контракті;

наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;

результати ЗНО вашого сертифіката.

Всі подані заяви в електронному вигляді будуть вказані в розділі "Подані заяви".