Інструкція, зокрема, стосується вступу до вишів, профтехів та університетів.

До теми Вступ на бакалавра у 2021: всі деталі та відповіді на найпопулярніші запитання абітурієнтів

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що з початку війни понад 8 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

Ми продовжуємо надавати право на освіту кожній дитині з непідконтрольних Україні територій. Ми хочемо, щоб молодь обирала для навчання українські виші,

– зазначив Шкарлет.

Так, у 2021 році освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" працюватимуть з 7 червня до 24 вересня.

Як абітурієнти з окупованих територій можуть вступити у виші

Для початку треба обрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна".

"Донбас-Україна" або "Крим-Україна". Потім треба особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі (вступ на бюджет в межах квоти-2 триватиме лр 20 серпня, на контракт – до 20 вересня).

в освітньому центрі (вступ на бюджет в межах квоти-2 триватиме лр 20 серпня, на контракт – до 20 вересня). Після цього вступник має скласти на базі освітнього центру два іспити ДПА (з української мови та історії України) та один профільний іспит (який встановить виш).

Зазначимо, що цього року у наказах про зарахування, з метою безпеки вступників, їх прізвища шифруватимуться. Але вони можуть вступати лише через один освітній центр (подати до 5 заяв) у межах квоти-2.

Що таке квота-2 Це кількість пільгових бюджетних місць для вступників з окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.

Якщо абітурієнту не вдалося вступити до вишу, коледжу чи профтеху на бюджетну форму навчання, то він отримує можливість перевестися з контракту на бюджет.