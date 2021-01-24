Відбулась онлайн-пресконференція щодо вступної кампанії для молоді з тимчасово окупованих територій, на якій обговорили порядок прийому абітурієнтів до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Організаторами заходу стали Міністерство освіти і науки України, громадський фонд "Відкрита політика" та "Урядовий контактний центр". Модераторкою конференції була виконавча директорка фонду "Відкрита політика" Ірина Жданова, передає пресслужба МОН.

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Як буде організовано вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій у 2021 році

Під час вступної кампанії 2021 року освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано, як і минулого року, за спрощеною процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2 Це спеціально визначена кількість пільгових місць державного замовлення для жителів тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.

Щоб претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ не зобов'язаний складати зовнішнє незалежне оцінювання, натомість повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:

українська мова ;

; історія України;

предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Приїжджати на іспити можна й без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження.

Документи для вступу на бакалавра за кошти держбюджету будуть приймати до 19 липня 2021 року.

Цьогоріч зберігається можливість переведення вступників з ТОТ з контрактної форми навчання на бюджет,

– додає начальниця Головного управління вищої освіти і освіти дорослих Світлана Кретович.

Проєкт порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, розміщено для громадського обговорення на сайті МОН до 25 січня 2021 року.

Підсумки минулого року

У 2020 році до закладів освіти було зараховано найбільшу кількість вступників з тимчасово окупованих територій через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Ці освітні центри вперше було розміщено на базі одних і тих самих закладів фахової передвищої та вищої освіти,

– зазначає заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Зараз існує всього 195 закладів вищої та фахової передвищої освіти різної відомчої підпорядкованості, на базі яких працювали освітні центри декількох міністерств: