У Міністерстві освіти та науки затвердили нові умови прийому на навчання у виші на 2021 рік. Так, основний етап вступної кампанії розпочнеться у липні. Головні дати про початок та завершення вступу – читайте у матеріалі.

В наказі МОН вказано терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

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Вступ на бакалаврат у 2021 році

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня 2021 року. Натомість прийом заяв та документів розпочнеться через два тижні – 14 липня.

Коли завершиться прийом заяв:

16 липня – для осіб, які вступають на основі вступних іспитів чи творчих конкурсів.

– для осіб, які вступають на основі вступних іспитів чи творчих конкурсів. 23 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.

Зазначимо, що вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно. Також у період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові ceciï іспитів, творчих конкурсів для вступників.

Терміни реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі визначає приймальна комісія закладу вищої освіти.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів будуть не пізніше 28 липня.

Вступники, які пройдуть на бюджет, мають подати документи для зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18 години 2 серпня 2021 року. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня.

Основні дати ЗНО у 2021 році – можна побачити тут.

Вступ на магістратуру у 2021 році

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 11 травня та закінчується 3 червня.

Проте, складання додаткових фахових вступних випробувань для тих, хто вступає на основі бакалаврату за іншою спеціальністю, розпочинається 11 травня та закінчується 29 травня.

Для абітурієнтів, які вступають на основі вступних іспитів прийом заяв та документів розпочинається 22 червня i закінчується 25 червня.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня. Основна сесія єдиного фахового вступного випробування відбудеться 2 липня. А реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів – 1 липня.

Для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та фахового вступного випробування прийом заяв та документів розпочинається 15 липня, а закінчується – 23 липня. Фахові вступні випробування будуть проводитися з 19 липня по 30 липня.

Рекомендації для зарахування на бюджет надаються не пізніше ніж 2 серпня. Наказ про зарахування видається 12 серпня.

Додамо, що у МОН запевнили, що майже всі вступники зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету потрібно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту.

Міносвіти також планує створити можливість для вступників подавати документи на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет з використанням е-підпису. Як буде проходити конкурс на різні спеціальності – читайте тут.