Вступ абітурієнтів-2021, бюджетні місця у вишах та скандали – підсумки тижня в освіті

В Україні з 14 липня розпочався прийом через е-кабінети електронних заяв у вищі навчальні заклади.

До теми Вступ-2021: як подати документи та заяви до вишів – інструкція

Скільки триватиме термін подачі е-заяв до вишів? Прийом заяв триватиме до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами та до 23 липня для всіх інших.

Додамо, що абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.

Як подати електронні заяви до вишів

Важливо! У 2021 році вступники можуть подавати до вишів сертифікати ЗНО попередніх років – 2018, 2019, 2020 та 2021.

Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:

адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль для входу в кабінет;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного документа.

Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380 ..), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.

У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:

пріоритетність;

навчання на бюджеті чи контракті;

наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;

результати ЗНО вашого сертифіката.

Які документи треба подати до вишу? До заяви, поданої в паперовій формі, необхідно додати:

Копію документа, що посвідчує особу; Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); Копію документа про освіту; Копію сертифіката ЗНО; Чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см.

Зазначимо, що інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" вже оприлюднила перші списки абітурієнтів у 2021 році. Ці списки оновлюються тричі на добу (вранці, вдень та ввечері).

Крім конкурсного бала, у рейтингових списках публікуються результати вступних іспитів, бали сертифікатів ЗНО та інша інформація, необхідна для повного інформування осіб про перебіг вступної кампанії.



Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Водночас у коледжах 14 липня розпочалися вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди для абітурієнтів, які вступають після 9 класу. Як триватиме конкурсний відбір – читайте у статті.

Також фахові комісії з вступних іспитів до магістратури встановили порогові бали "склав/не склав" для ЄВІ та ЄФВВ. Скільки балів необхідно набрати для вступу та коли вступники у магістратуру подаватимуть документи – читайте тут.

Кількість бюджетних місць у вишах

Уряд затвердив кількість бюджетних місць в українських вишах. Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців.

Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році:

37 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 бакалаврів;

59 986 магістрів.

На які спеціальності збільшили кількість бюджетних місць:

"Автоматизація та приладобудування" – на 26,99%;

"Механічна інженерія" – на 17,73%;

"Архітектура та будівництво" – на 14,2%;

"Аграрні науки та продовольство" – на 12,59%;

"Хімічна та біоінженерія" – на 9,43%;

"Біологія" – на 9,38%;

"Освіта" – на 6,54%;

"Електроніка та телекомунікації" – на 6,57%;

"Природничі науки" – на 6,45%;

"Електрична інженерія" – на 6,37%;

"Інформаційні технології" – на 5,57%;

"Математика та статистика" – на 5,51%;

"Соціальна робота" – на 3,64%;

"Транспорт" – на 3,43%;

"Культура і мистецтво" – на 1,89%;

"Кібербезпека";

"Мікро- та наносистемна техніка";

"Біотехнології та біоінженерія";

"Біомедична інженерія";

"Авіоніка".

На які спеціальності зменшили бюджетні місця? На бакалаврат зменшили обсяг держзамовлення на "Право" (на 30%), "Управління та адміністрування" (на 27,73%) та на "Соціальні та поведінкові науки" (на 28,24%).

До слова, Світовий банк виділить Україні 200 мільйонів доларів, щоб скоротити кількість наших університетів. Більше про це – читайте у статті.

Які пільги можуть отримати студенти у 2021

Деякі категорії студентів, які навчаються за денною формою та на бюджеті, мають право на соціальну стипендію. Зокрема:

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років;

діти шахтарів (стаж підземної роботи у батьків повинен перевищувати 15 років);

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності та їхні діти;

діти, батьки яких загинули або зникли безвісти в АТО/ООС;

діти, батьки яких загинули під час масових акцій протесту;

діти-переселенці;

діти та особи з інвалідністю I-III групи.

Яку стипендію отримуватимуть студенти? Для студентів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, стипендія зросла до 3 тисяч 765 гривень.

А студенти, які в період навчання залишилися без батьків, тепер будуть отримувати 3 тисячі 568 гривень.

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Також студенти мають право на безкоштовне забезпечення підручниками, безкоштовний доступ в інтернет. А студенти, які створили сім'ю, можуть розраховувати на виділення окремої кімнати в гуртожитку.



Стипендії та пільги для студентів / Інфографіка "Слово і діло"

Окрім того, у всіх студентів є пільги на проїзд у міському та залізничному транспорті – 50% вартості квитка. А студенти, які є членами профспілок у вишах, можуть отримати від них матеріальну допомогу.

Скандали у сфері освіти

Школи скасовують 10 – 11 класи для учнів

Школи вже почали реформування, тож деякі з них закрили 10 – 11 класи. Батьки б’ють на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям.

Ми маємо з десяток звернень, коли у травні учням кажуть, що "у нас не буде 10 класу, йдіть куди хочетте". Так не робиться. Саме тому ми запропонували зміни до закону,

– сказав освітній омбудсмен.

Тому Сергій Горбачов дав пораду, що робити батькам, якщо школа їх дитини не набирає учнів у старші класи на наступний навчальний рік. Про це – читайте у статті.

У садочку під Дніпром від мами вимагали гроші та булили через одяг

У місті П'ятихатки під Дніпром виник скандал у садочку "Малятко". Мама вперше привела свою доньку до дитсадка, але зіткнулася з булінгом і вимаганням грошей. Окрім того, там прискіпувалися до її зовнішнього вигляду.

Ми прийшли до садочка, на моє вітання завідувачка відповіла: "А більш пристойної панамки не було для дитини? І дитина одягнена не за сезоном". Я відповіла, що в її рюкзаку лежать кофти, шорти, майки на всі випадки. На що отримала відповідь: "Нам що, бігати зараз її кофту або рюкзак шукати?"

– каже мама.

Після цих слів молода жінка прямо запитала завідувачку про її упереджене ставлення до неї. На це вона відповіла: "Ти бачила, на яких тачках вони (інші батьки – 24 канал) приїздять?", – запевняє Інна.

У школі Запоріжжя між директором та батьками виник скандал через килим

Як ситуацію коментують у самому садочку та міській раді – читайте у статті

У школі Запоріжжя стався конфлікт між директором і батьками, які вирішили продати килим із класу. Скандал дійшов навіть до поліції.

Так, кілька років тому батьки першокласників зібрали гроші і купили новий килим у клас. Але його забракували і на 3 роки сховали у шафу. Тому по закінченню навчання батьки учнів 4 класу вирішили килим продати.

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“Довб***ам треба випендритись”, – чиновниця обізвала батьків через імена дітей

У Черкасах директорка міського палацу молоді Олена Петрова обізвала батьків, які дали своїм дітям незвичайні імена. Вона вважає, що вони "ублюдки" і хотіли лише випендритися.

Просто наші імена – то слов'янська класика, а довб***ам треба випендритись... Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами замість того, щоб підтримувати наше,

– заявила директор палацу молоді.

Олена Петрова через кілька годин написала пост-вибачення за свої слова.

Вчителів обурив тест про цифрову грамотність

На порталі "Дія. Цифрова освіта" освітянам пропонують отримати сертифікат за проходження тесту на рівень цифрової грамотності. Проте вчителі заявляють, що цей тест не відповідає своїй темі. Деталі – читайте тут.

В Ужгороді 10-річний школяр впав з перил набережної

Під час прогулянки містом група школярів з дитячого табору разом з вчителем зупинилися на набережній. Один з хлопчиків виліз на перила, але не втримався і впав на спину.

ПІсля падіння школяр не міг рухатися й нічого не відчував нижче плечей. У хлопчика виявили поверхневий забій кульшового суглоба (тазостегновий суглоб). У лікарні дитину обстежили та відпустили додому.

У Рівному на хабарі затримали професора медичної академії

Поліція викрила на хабарі професора Рівненської медичної академії. Він допомагав абітурієнтам вступати до вишу за понад 30 тисяч гривень.

Якщо провину професора доведуть, то найсуворіше, що йому може загрожувати – це позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Деталі про новий навчальний рік

2021 рік планують розпочати у звичному режимі. Так, міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що дитячі садочки, спеціальні установи і початкова школа обов'язково повинні проводити очне навчання. За його словами, на дистанційне навчання підуть не всі, а за забарвленням територій.

Система навчання передбачає 4 канікулярних періоди:

осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – 28 березень по 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Якою має бути структура навчального року:

Розпочинається у День знань – 1 вересня (якщо у цей день вихідний, то навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день).

Закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Тривалість канікул протягом навчального року мінімум 30 календарних днів.

До того ж, у столичні школи вже зарахували майже 30 тисяч першокласників. Зокрема, з 1 вересня 2021 року у Києві з’явиться понад тисячу перших класів. Ще залишилося понад 2,5 тисячі вільних місць.

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Міністерство освіти і науки також затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів. Мовляв, загальну оцінку у балах варто замінити на вербальну оцінку окремих результатів навчання.

Для позначення рівня МОН пропонує використовувати такі позначки:

П (початковий рівень);

С (середній рівень);

Д (достатній рівень);

В (високий рівень).

Міносвіти рекомендує частіше використовувати саме вербальну оцінку. “Вона підходить як для оцінювання особистих надбань учнів початкових класів, так і для об’єктивних результатів навчання”, – кажуть у МОН.

Окрім того, у Міносвіти затвердили модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів. За ними почнуть навчатися 5 пілотні класи з цього навчального року та всі інші п’яті класи – з наступного.

Усього затверджено 75 програм із різних предметів і курсів. Зокрема:

Українська мова;

Українська література;

Зарубіжна література;

Інтегрований курс української та зарубіжної літератур;

Мови і літератури національних спільнот;

Іноземні мови;

Вступ до історії України та громадянської освіти;

Досліджуємо історію і суспільство;

Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти;

Історія України. Всесвітня історія;

Етика;

Курс морального спрямування “Вчимося жити разом”

Культура добросусідства;

Здоров’я, безпека та добробут;

Пізнаємо природу;

Природничі науки;

Математика;

Інформатика;

Технології;

Мистецтво;

Драматургія і театр;

Музичне мистецтво та інші.

Що відомо про НУШ в Україні "Нова українська школа" – це головна реформа МОН під керівництвом колишньої міністерки Лілії Гриневич. Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.



Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.



Окрім того, МОН вже готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.

Важливі рішення щодо освіти

Рада дозволила громадам створювати ліцеї

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4629-1, який дозволяє об'єднаним територіальним громадам засновувати ліцеї для школярів.

Законопроєкт підтримали 334 народні депутати. Він передбачає мінімальну кількість паралельних класів – 2 або 3. Також у складі ліцею буде можливість існування не лише 5 – 12 класів, але й початкових 1 – 4 класів.

Україна та Угорщина домовляться про взаємне визнання дипломів

Найближчим часом Україна та Угорщина підпишуть угоду про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені. Ймовірно, це означає, що українці зможуть зі своїми дипломами влаштуватися на роботу в Угорщині.