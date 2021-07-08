Дослідники усе частіше говорять, що сучасні діти будуть змінювати професію протягом життя близько 5 разів. Вже сьогодні існує безліч спеціальностей, які раніше не існували.

До теми Вступ-2021: скільки е-кабінетів створили абітурієнти та коли виші почнуть приймати документи

Проте експерти радять не гнатися за уявною "престижністю" і "ідеальною спеціальністю", адже зміна спеціальності протягом життя – це нормальний процес.

Зазначимо, що для вступу на кожну спеціальність необхідно здавати ЗНО з чітко визначеного переліку предметів. І одна з найпоширеніших помилок вступників минулих років – спроби подати електронну заяву на спеціальність, на яку відсутній потрібний результат ЗНО.

Це означає, що вступники не завжди розуміли, який набір предметів відповідає обраній спеціальності. Відповідно через це вони не могли вступити на омріяну спеціальність.

Вибір спеціальності за предметами ЗНО

Тому фахівці відкоригували логіку пошуку конкурсних пропозицій на сайті ЄДЕБО, щоб вступник міг відштовхуватися від предметів ЗНО.

Для пошуку вступник має обрати предмети, які він здав успішно та отримати перелік спеціальностей, для яких цей набір підходить.

Вибір спеціальності за допомогою "ОсвітаВсім"

У ЄДЕБО запустили бот "ОсвітаВсім", який доступний у:

Telegram;

Messenger у фейсбуці (він прив’язаний до сторінки ДП "Інфоресурс", після надсилання першого повідомлення активується бот);



Скріншот із бота у Telegram

Наразі у боті "ОсвітаВсім" доступна наступна інформація:

основні дати – етапи вступної кампанії з описом;

відеороз’яснення – наш відеокурс з вибору спеціальності, до кожного відео є невеликий текстовий опис;

інформаційні матеріали – поради та лайфхаки з вибору спеціальності, типових помилок вступників, статусів електронних заяв і т.д.;

вибір спеціальності – безпосередній вибір за заданими параметрами пошуку;

перевірити документ – перевірка власного документа про освіту;

нормативні документи – основні законодавчі акти з проведення вступної кампанії;

Q&A – питання відповіді для приймальних комісій;

звернення до служби підтримки – наведена адреса для звернення.

Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році? Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, буде стільки місць на бюджет:

37 466 – на фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 на бакалаврів;

59 986 на магістрів.

До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартувала 1 липня. З цього дня всі абітурієнти почали зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.

Терміни вступної кампанії у 2021 році