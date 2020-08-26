З 13 по 22 серпня в Україні тривав основний етап вступної кампанії – абітурієнти подавали електронні заяви на вступ до закладів вищої освіти. Відомо, що було зареєстровано понад 1 мільйон е-заяв на бакалавра та магістра. Які спеціальності та виші стали найпопулярнішими – читайте нижче.

Відомо, що під час цьогорічної вступної кампанії е-заяви подали майже 191 тисяча вступників, що на 25 тисяч більше, ніж торік, передає пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Скільки заяв до ЗВО можна було подати? Окрім 5 заяв на місця державного замовлення, вступники могли подати необмежену кількість заяв на контракт. Тож за даними ДП "Інфоресурс" на одного вступника у 2020 році припадає в середньому 5,26 заяв.

Які виші та спеціальності стали найпопулярнішими у 2020 році

Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Так, у топ-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".

А очолили рейтинг найбільш омріяних вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка та КПІ ім. І. Сікорського.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Право – 116 тисяч;

Менеджмент – 92 тисячі;

Філологія – 76 тисяч;

Комп’ютерні науки – 63 тисячі;

Середня освіта – 62 тисячі;

Економіка – 50 тисяч;

Інженерія програмного забезпечення – 47 тисяч;

Фінанси, банківська справа та страхування – 46 тисяч;

Психологія – 43 тисячі;

Маркетинг – 42 тисячі.

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10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 тисяч 336 заяв;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 46 тисяч 714 заяв;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 тисяч 268 заяв;

Національний університет "Львівська політехніка" – 42 тисячі 451 заява;

Київський національний торговельно-економічний університет – 40 тисяч 818 заяв;

Національний авіаційний університет – 33 тисячі 56 заяв;

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 27 тисяч 775 заяв;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 тисяч 625 заяв;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 тисячі 541 заява;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 тисячі 13 заяв.

Додамо, що у 2020 році в Україні оцінили діяльність університетів. Так, серед двохсот вищих навчальних закладів рейтинг очолюють КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Сумський державний університет.



Найкращі виші України / Інфографіка 24 каналу

Коли абітурієнти дізнаються, чи пройшли на бюджет? До 27 серпня вступники отримають інформацію, чи пройшли вони на місця державного або регіонального замовлення. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".