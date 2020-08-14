24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найважливіші події тижня, які відбулися в українській освіті.

Як відкриватимуться школи з 1 вересня

МОН радить школам підготуватися до дистанційного навчання у випадку, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться. Як це організувати? Можна поєднати онлайн-занять через Zoom, Skype тощо або заздалегідь записати відеоуроки чи презентації від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів і т.д.

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Також у МОЗ заявили, що керівництво шкіл повинно слідкувати за школярами та самостійно виявляти випадки респіраторних захворювань у дітей.

Цікаво, що в Івано-Франківську, за словами мера, всі школи будуть відкриті, незалежно він рішень Кабміну щодо карантину чи поділу регіонів на зони. Вони відкриються 1 вересня. Київські школи також розпочали підготовку до нового навчального року. Які заходи приймають директори закладів – читайте у матеріалі.

Настанови МОН щодо навчання у 2020 році

У МОН заявили, що у перші місяці нового навчального року у школах можуть перевірятися знання, які діти засвоювали при дистанційному навчанні. Це робитимуть завдяки коригуючому навчанню.

Також у МОН пояснили, як виставляти оцінки учням. Зокрема, важливо враховувати всі види навчальної діяльності учня протягом вивчення теми. Семестрове оцінювання здійснюватимуться на підставі тематичних оцінок, а річне – на підставі семестрових оцінок. Але воно не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.

У Міністерстві додали, що вчителі можуть планувати свою роботу у довільній формі. Наприклад, педагог може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, та самостійно визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

У відомстві розробили професійний стандарт директора школи. Так, він повинен вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Вступ-2020 та навчання в університетах з 1 вересня

13 серпня розпочався прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалаврат. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети.

А ще цього року для абітурієнтів з тимчасово окупованих Донбасу та Криму, продовжили термін для вступу на бюджет у вищі навчальні заклади. Кінцевий термін подалі заяви на вступ – 23 жовтня.

Зазначимо, що заяви можна подавати до 22 серпня або до 16 серпня – тим вступникам, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші.

Як проходитиме навчання в університетах України? Кабмін дозволив закладам вищої освіти самостійно обиратимуть формат навчання для студентів з 1 вересня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що почати заняття в університетах бажано в різні дати: для першокурсників – з 7 до 15 вересня; для студентів старших курсів – з 1 вересня; для магістрів – з 11 до 15 вересня.

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Також в уряді ухвалили зміни, які дозволяють абітурієнтам та особам, які навчаються у закладах освіти, в’їжджати та виїжджати з тимчасово окупованому Криму без обов’язкової самоізоляції.

МОН і МОЗ видали рекомендації щодо організації освітнього процесу в університетах України. Зокрема, студенти мають носити маски у гуртожитку, якщо перебувають поза кімнатами та користуватися антисептиками. А всі настанови відомств мають виконувати власники, керівники та суб’єкти господарської діяльності.

Інше

Цікаво, що цього тижня у зв’язку з протестами у Білорусі з’явився скандал про те, що Олександр Лукашенко досі є почесним доктором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тож, випускники і студенти цього вишу просять ректора та членів вченої ради КНУ скасувати це звання президента Білорусі. Вчена рада пообіцяла розглянути це питання.