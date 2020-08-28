Вступники 27 серпня отримали рекомендації на бюджет, тож знають, до якого вишу мають подавати оригінали документів. Зробити це необхідно до 18-ї години 31 серпня 2020 року. Які документи треба подати вступникам до вишу – читайте у матеріалі.

Де подивитися, чи пройшов вступник на бюджет? У електронних кабінетах абітурієнтів навпроти тієї заяви, за якою вони пройшли на бюджет, статус змінився на "Рекомендовано до зарахування", пише 24 канал.

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Які документи і коли треба подати вступникам

Тож, тепер вступникам необхідно до 18-ї години 31 серпня виконати всі вимоги до зарахування, зокрема подати оригінали документів.

Які документи потрібно подати абітурієнтам на бакалавра:

копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

оригінал документа про середню освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото розміром 3Х4;

заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, які передбачені правилами прийому у конкретному закладі.

Після цього вступник повинен буде укласти договір про навчання із закладом вищої освіти (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Як можна подати документи до вишу

У 2020 році через ситуацію з пандемією COVID-19 в Україні, вступники можуть подати документи до ЗВО через електронну пошту, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом або надіслати звичайною поштою (з описом вкладень).

Вступники, пройшли на бюджет, мають створити з електронного кабінету заяву та підписати КЕП (кваліфікований електронний підпис), або ж роздрукувати/написати власноруч заяву на вступ та відправити звичайною поштою.

Як підписати документ елекронним підписом? Якщо вступнику потрібно накласти електронний підпис на документ, то зробити це можна дуже легко. Спочатку треба завантажити файл підпису та ввести пароль, потім завантажити файл для підписання, підтвердити підписання, в кінці – завантажити файл з підписом.

Дивіться відео, як підписати документ електронним підписом:



Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня – заклад освіти видасть відповідний наказ. Тоді в електронному кабінеті вступника статус заяви має змінитися на "Включено до наказу".

Той, хто відмовиться від бюджетного місця або не виконає вимоги до зарахування у визначені терміни, не отримає державне місце у 2020 році.