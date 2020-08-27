27 серпня оприлюднять результати, хто з вступників пройшов на бюджет до вищого навчального закладу. Після цього абітурієнти мають подати за кілька днів оригінали документів до вишів.

Де можна побачити, чи пройшов вступник на бюджет? У електронних кабінетах абітурінтів навпроти тієї заяви, за якою вони пройшли на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування", переда пресслужба МОН.

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Після цього вступники мають подати оригінали документів до вишу. Це треба зробити до 18 години 31 серпня. Які документи потрібно подати:

копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото розміром 3Х4;

заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені правилами прийому у конкретному закладі.

Зазначимо, що у 2020 році через ситуацію з пандемією коронавірусу в Україні, вступники можуть подати документи до ЗВО через електронну пошту, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП), або надіслати звичайною поштою (з описом вкладень).

​Так, вступники, які подавали е- заяву та пройшли на бюджет, мають створити з електронного кабінету заяву та підписати КЕП, або ж роздрукувати/написати власноруч (і підписати) відповідну заяву на вступ. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

Як підписати документ елекронним підписом? Якщо вступнику потрібно накласти електронний підпис на документ, то зробити це можна дуже легко. Спочатку треба завантажити файл підпису та ввести пароль, потім завантажити файл для підписання, підтвердити підписання, в кінці – завантажити файл з підписом.

Дивіться відео, як підписати документ електронним підписом:



Той, хто відмовиться від бюджетного місця або не виконає вимоги до зарахування у визначені терміни, не отримає державне місце у 2020 році.

Ті вступники, які не пройшли на бюджет, навпроти своїх заяв матимуть напис "Допущено до конкурсу" а будуть автоматично брати участь у конкурсі на контракт. Терміни прийому оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО, але загалом зарахування може тривати до 30 вересня.

Нагадаємо, що 22 серпня завершилося подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Загалом було зареєстровано понад 1 мільйона е-заяв.