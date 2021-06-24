Комісія встановила пороговий бал на ЗНО з української мови та літератури

24 червня 2021 , 14:20
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Джерело:

Osvita

Експерта комісія встановила, яку найменшу кількість балів слід набрати на ЗНО з української мови та літератури, аби скласти його. Зауважимо, він значно вищий, аніж був у попередні роки.

Порогові бали схвалили 24 червня. Вже наступного дня випускники дізнаються свої бали.

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  • Поріг з української мови та літератури – 27 балів.

Водночас особам з особливими мовними освітніми потребами необхідно було набрати щонайменше 19 тестових балів.

  • Поріг з української мови – 17 балів.

Для осіб з особливими мовними освітніми потребами – 10 балів.

Зверніть увагу! 21 528 учасників ЗНО не склали тест з української мови. Це становить 7,45​% від загальної кількості учасників тестування.

Мінімальні бали для інших предметів

  • Математика – 10 балів;
  • фізика – 12 балів;
  • хімія – 14 балів;
  • іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 18 балів.

Зауважимо, найважчим для українських випускників виявилося ЗНО з математики. Його не склав понад 31% учасників тестування.

Автор: Софія Мінджоса