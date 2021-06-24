Порогові бали схвалили 24 червня. Вже наступного дня випускники дізнаються свої бали.
До теми З математикою у нас біда-біда, – освітній омбудсмен відреагував на результати ЗНО
- Поріг з української мови та літератури – 27 балів.
Водночас особам з особливими мовними освітніми потребами необхідно було набрати щонайменше 19 тестових балів.
- Поріг з української мови – 17 балів.
Для осіб з особливими мовними освітніми потребами – 10 балів.
Мінімальні бали для інших предметів
- Математика – 10 балів;
- фізика – 12 балів;
- хімія – 14 балів;
- іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 18 балів.
Зауважимо, найважчим для українських випускників виявилося ЗНО з математики. Його не склав понад 31% учасників тестування.