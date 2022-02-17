Захід буде проведений у рамках ініціативи президента Володимира Зеленського з консолідації українського суспільства.

До теми Школярів у Києві навчають, що робити у випадку бойових дій та куди бігти

Під час уроку з медіаграмотності школярі разом з учителями проговорять:

способи розпізнавання фейків,

види маніпуляцій в мережі,

розглянуть процеси створення новин.

У Міносвіти зазначають, що медіаграмотність – це превентивна зброя проти дезінформації та життєво необхідна навичка, яку потрібно розвивати змалку.

Де брати матеріал? Міністерство освіти вже розіслало рекомендації у школи. Вчителям пропонують скористатися матеріалами для уроку з медіаграмотності на онлайн-платформі проєкту з медіаграмотності "Фільтр".

Також з нагоди проведення Всеукраїнського уроку з медіаграмотності 17 лютого відбудеться прес-конференція, під час якої обговорять сучасний стан медіаграмотності серед школярів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у телеграмі, що в умовах російської інформаційної війни уроки з медіаграмотності є надзвичайно важливими.

Урок не просто символічний. Наразі інформаційні атаки з боку РФ відбуваються щодня. Ми – в епіцентрі дезінформації. Медіаграмотність – одна з ключових навичок, якою можуть користуватися всі люди для того, щоб запобігти поширенню маніпуляцій, фейків, і, звичайно, для розвитку інформаційної гігієни та критичного мислення,

– написав він.

Зазначимо, що Всеукраїнський урок з медіаграмотності проводиться державному рівні вперше. Його організовує Національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Мінкульту спільно з МОН.

До слова, Міністерство культури і інформаційної політики планує ввести у школах обов'язкові курси медіаграмотності. Зараз вони є десь у 10% шкіл. "Як змалечку ми навчили дітей чистити зуби, так само можна навчити, як перевірити ту чи іншу історію, перед тим як її перепощувати", – каже міністр Олександр Ткаченко.