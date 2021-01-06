Всі заклади освіти, які фінансувалися з району, мають перейти до територіальних громад
Усі освітні заклади, які фінансувалися з районного рівня, з 1 січня 2021 року мають перейти до територіальних громад. Водночас підрозділи, які будуть займатися освітою в громадах, обов'язково повинні бути юридичними особами.
Це не залежить від районних рад чи громад, це передбачено законодавством. Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода.
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За його словами, Мінрегіон спільно з Міністерством освіти і науки та обласними держадміністраціями мають надавати місцевим радам усю необхідну підтримку щодо цього питання.
Заступник міністра розвитку громад та територій наголосив, що мережа освітніх закладів, які фінансувалися з рівня району, є найбільшою з тих, яка має перейти в громади.
Але на думку Негоди, тут є деяка проблема через те, що не усі керівники школи набули статусу юридичних осіб, як цього вимагає закон про освіту.
Працівники багатьох закладів були оформлені через районні відділи освіти і вони не рахувалися юридично у складі того чи того закладу освіти. Втім, голови громад, які перебирають на себе ці заклади, не повинні звільняти цих працівників,
– сказав він.
Позицію заступника Міністра розвитку громад та територій України підтримали й у Міністерстві освіти і науки. Також вони обговорили й питання функціонування ліцеїв.
"Понад 70% з усіх зареєстрованих ліцеїв також мають перейти у громади з кількістю мешканців менш як 50 осіб, що може викликати труднощі з їх перереєстрацією", – наголосив В'ячеслав Негода. В МОН зазначили, що про ці проблеми знають й зміни до законодавства ініціюватимуть.
У МОН спільно з експертами підготують лист-роз’яснення, як діяти громадам, щоб ліцеї могли працювати і до законодавчих змін. Крім того, у Мінрегіоні наголосили на необхідності разом з фахівцями допомогти новим громадам утворити підрозділи з управління освітою та надати чіткі рекомендації з цього питання.
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