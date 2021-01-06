Це не залежить від районних рад чи громад, це передбачено законодавством. Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода.

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За його словами, Мінрегіон спільно з Міністерством освіти і науки та обласними держадміністраціями мають надавати місцевим радам усю необхідну підтримку щодо цього питання.

Заступник міністра розвитку громад та територій наголосив, що мережа освітніх закладів, які фінансувалися з рівня району, є найбільшою з тих, яка має перейти в громади.

Але на думку Негоди, тут є деяка проблема через те, що не усі керівники школи набули статусу юридичних осіб, як цього вимагає закон про освіту.

Працівники багатьох закладів були оформлені через районні відділи освіти і вони не рахувалися юридично у складі того чи того закладу освіти. Втім, голови громад, які перебирають на себе ці заклади, не повинні звільняти цих працівників,

– сказав він.