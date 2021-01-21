У Києві ситуація з коронавірусом дозволяє відновити навчання в школах всім учням з понеділка, 25 січня. Проте остаточне рішення міська влада прийме 22 січня.

Наразі обговорюється питання про те, чи вийдуть в школу тільки учні 1 – 4 класів, чи всі діти. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан виданню РБК-Україна.

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Враховуючи ситуацію з коронавірусом у Києві, на думку Рубана, до школи підуть всі учні.

Але об'єктивно буде відомо у п’тницю, 22 січня. Сьогодні я можу сказати, що школярі можуть йти на навчання до школи,

– заявив Рубан.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що планує з 25 січня відновити очне навчання у всіх школах столиці. Але з 25 січня за парти сядуть учні початкових та випускних класів.

Також міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що після завершення локдауну учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. При цьому сам міністр виступає за відновлення повноформатного навчання для всіх учнів.

Що відомо про коронавірус у Києві? У столиці за 20 січня виявили 595 хворих на коронавірус. Зокрема, на COVID-19 інфікувалися 17 дітей віком від 9 до 17 років. Всього за період пандемії випадків захворювання вже майже 125 тисяч.