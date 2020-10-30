Усі школи Києва переводити на дистанційне навчання місто не збирається. Наразі лише кілька закладів освіти перевели на онлайн, всі решта – працюють в очному режимі з дотриманням всіх правил безпеки.

Про це розповів міський голова столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він підкреслив, що всі школи переводити на дистанційне навчання не будуть. Адже основне завдання влади – зробити все для безпеки навчального процесу.

"Фахівці ВООЗ відзначають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з поширенням вірусу. А у Франції, де знову ввели суворий карантин, школи і садочки не закривають, на відміну від того, як це було навесні під час першої хвилі пандемії", – зазначив Віталій Кличко.

Раніше мер Києва запевняв, що до навчання після канікул у столиці повернулися учні 428 шкіл. На карантин закрито лише 8 шкіл. Окрім того, на дистанційному навчанні також перебувають 436 окремі класи через захворювання COVID-19 у педагогів і учнів.

Відомо, що у Києві лише 585 вчителів (а це 1,5 % від загальної кількості працівників шкіл) мають підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Ще 310 педагогів на самоізоляції.

До слова, у Міносвіти запевняли, що учні в червоних зонах після канікул навчатимуться онлайн. Проте школи в Івано-Франківську та Черкасах почали навчання очно з 28 жовтня. Згодом Івано-Франківськ переведуть на дистанційку.