Усі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання: причина та терміни

В Чернівецькій області всі школи переходять на дистанційне навчання через раптове збільшення захворюваності на ГРВІ та COVID-19.

Діти йдуть на дистанційку з понеділка, 21 січня. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні – до 6 лютого включно.

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Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання 20 січня.

В Чернівецькій ОДА наголосили, що запровадження дистанційки у всіх школах – це вимушений крок через раптового збільшення кількості хворих на коронавірус та інші вірусні захворювання.

На Буковині різко зросла кількість госпіталізацій і вона вже перевищила допустиму норму. Станом на 20 січня цей показник становить 60% – це граничний показник норми.Також рівень госпіталізації один із найвищих в Україні. Чернівецька область потрапила до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Додамо, що за добу, 19 січня, на Буковині виявили майже 700 випадків коронавірусу.

Текст публікації Чернівецької ОДА:

Школи Буковини з 21 січня переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні.

Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.