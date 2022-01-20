Діти йдуть на дистанційку з понеділка, 21 січня. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні – до 6 лютого включно.

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Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання 20 січня.

В Чернівецькій ОДА наголосили, що запровадження дистанційки у всіх школах – це вимушений крок через раптового збільшення кількості хворих на коронавірус та інші вірусні захворювання.

Текст публікації Чернівецької ОДА:

Школи Буковини з 21 січня переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні.

Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.