Всі області вакцинували 80% вчителів, – Шкарлет оприлюднив нову статистику
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Міністр освіти Сергій Шкарлет оприлюднив показники вакцинації серед працівників шкіл в Україні. За його словами, одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів.
Водночас двома дозами вакциновано понад 417 тисяч працівників шкіл, а це майже 65%.
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Де вакцинували найбільше вчителів
Найбільшу кількість вакцинованих освітян хоча б однією дозою демонструють такі регіони:
- Київська область – 98,8%;
- Миколаївська область – 98%;
- Харківська область – 95,5%;
- Хмельницька область – 94,1%;
- Донецька область – 93%.
Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнули всі області України. Хоча ще кілька днів тому Рівненська область відставала.
Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей,
– написав Шкарлет.
До слова, у Львові та Києві учнів 1 – 11 класів відправляють на дистанційне навчання з 1 листопада. Це зроблять для того, щоб зупинити хвилю захворювання на COVID-19.